1月份我国制造业PMI升至50.1%
跃升3.1个百分点的背后，释放开年经济运行积极信号
50.1%——
这是国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会1月31日发布的1月份中国制造业采购经理指数（PMI）。在连续3个月收缩后，制造业PMI重返扩张区间，比上月跃升3.1个百分点，表明我国经济景气水平明显回升，释放2023年开年经济运行积极信号。
制造业景气水平升至扩张区间
“1月份，随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，调查的21个行业中有18个高于上月，制造业景气水平较快回升。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。
走进安徽哈科数控机床制造有限公司的生产车间，机器轰鸣，工人们正忙着生产一批高端数控设备，这些设备将于2月底交付德国和美国的客户。
“1月份以来，海外对中国高端设备的需求不断增加，春节过后，我们迅速进入工作节奏，不仅要处理节前的订单，还有新的订单在陆续发来。”公司董事长李忠华说。
新订单增加，折射制造业市场发展向好。综合1月份制造业PMI分项指数变化来看，产业链上下游普遍回升，市场预期有所好转，经济运行呈现明显回升态势。
——供需两端同步改善，重点行业PMI不同程度上升。
1月份，新订单指数为50.9%，较上月上升7个百分点，在连续6个月运行在50%以下后回到扩张区间。生产指数为49.8%，较上月上升5.2个百分点，结束了连续3个月环比下降的势头。 （下转7版）
（上接1版）从行业情况看，1月份，高技术制造业、装备制造业、消费品行业和高耗能行业PMI分别为52.5%、50.7%、50.9%和48.6%，景气水平不同程度改善。
——大中小企业景气水平均有上升，经济活力有所提升。
1月份，大、中、小型企业PMI分别为52.3%、48.6%和47.2%，高于上月4、2.2和2.5个百分点。调查结果显示，大、中、小型企业中反映劳动力供应不足的比重均低于11%，较上月明显下降，员工短缺制约生产的情况有所缓解。
中国物流信息中心专家文韬表示，1月份，中型企业和小型企业的生产指数和新订单指数较上月均有明显上升，显示中小企业运行有所趋稳，经济活力有所提升。
——企业信心明显增强，市场预期向好。
1月份，生产经营活动预期指数为55.6%，高于上月3.7个百分点，升至较高景气区间。
“1月份，原材料库存指数升至49.6%，创2019年以来新高，显示企业加大了原材料采购和储货力度以备生产，后市经济持续恢复前景可期。”文韬说。
非制造业景气水平触底回升
1月份，非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升12.8个百分点，重返扩张区间，非制造业景气水平触底回升。
国内旅游出游3.08亿人次，实现国内旅游收入3758.43亿元、同比增长30%；春节档电影票房突破67亿元，取得影史春节档第二的亮眼成绩；全国揽投快递包裹量超7亿件，较2019年同期大幅增长……今年春节假期，服务业加快恢复，经济活力明显提升。
统计数据显示，1月份，服务业商务活动指数为54%，结束连续6个月回落走势，升至扩张区间。其中，前期受疫情影响较大的零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数均高于上月24个百分点以上，重返扩张区间。
从需求看，1月份，服务业新订单指数为51.6%，高于上月14.2个百分点。从预期看，业务活动预期指数为64.3%，高于上月12个百分点，升至近期高点。
吉林市万科松花湖度假区总经理赵兰菊表示，春节期间，冰雪消费火热。新一年企业发展信心更足，不光要做好雪季运营，还要深挖无雪季节潜力，迎接“五一”“十一”的旅游热潮。
建筑业景气上升。1月份，建筑业商务活动指数为56.4%，高于上月2个百分点。从预期看，业务活动预期指数为68.2%，高于上月6.7个百分点，连续两个月位于高位景气区间，表明随着推进重大项目开工建设各项政策措施落地生效，建筑业企业对市场发展保持乐观。
综合PMI产出指数升至近期高点。赵庆河表示，1月份，综合PMI产出指数为52.9%，比上月上升10.3个百分点，升至扩张区间，表明我国企业生产经营景气水平有所回升。
继续巩固经济恢复发展基础
作为经济运行先行指标，1月份PMI升至临界点以上，显示中国经济发展预期向好。国际货币基金组织日前发布《世界经济展望报告》更新内容，将2023年中国经济增速预期由4.4%调高至5.2%。
“但同时也要看到，1月份反映市场需求不足的制造业和服务业企业仍然较多，市场需求不足仍是当前企业生产经营面临的首要问题，我国经济恢复发展基础需进一步巩固。”赵庆河说。
企业调查显示，1月份，反映市场需求不足的制造业企业比重仍达53.2%，连续7个月超过50%；反映市场需求不足的非制造业企业比重虽较上月有所下降，但仍在51%以上。
中央经济工作会议在部署做好2023年经济工作时，强调“着力扩大国内需求”“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”。日前召开的国务院常务会议作出一系列部署，要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。
陕西提出积极培育运动、康养、托育等消费新热点；山东研究制定了支持商贸流通行业促进居民消费的10条政策措施；上海明确实施绿色智能家电消费补贴，并延续实施新能源车置换补贴……近段时间以来，各地深入贯彻落实党中央决策部署，主动作为，多措并举巩固消费恢复基础。
春节假期后，多地政企组团赴海外招商引资拓商机，一批重大项目签约开工，重大工程开足马力，全国上下抢抓新一年发展机遇，奋力开新局。 新华社北京1月31日电
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