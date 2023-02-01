新华社北京1月31日电春节假期结束，各地复工复产进程加快，新春招聘火热进行。在大量务工人员返岗就业的同时，越来越多的“归雁”选择返乡就业创业。如何让他们更有底气在“家门口”就业创业？记者在湖南、江西、山东等地进行了探访。

乡村产业发展 拓宽返乡务工渠道

最近，48岁的李猛在山东省枣庄市举行的“2023年春风行动暨就业援助月专场招聘”上，被枣庄市薛城区恒昌物业有限公司录用。“在外工作想念家里的老人和孩子，这两年一直想在家附近找个固定工作。”李猛说。

记者在采访中发现，地方产业发展如何、能不能找到适合的岗位、薪酬待遇如何等问题，是“归雁”顾虑所在。

在四川省广安市，因毗邻重庆，这个市依托重庆汽车产业优势形成特色配套产业，有效提升了就业承载力。“我们现有员工4000多人，其中，有2560人是吸纳本地务工人员转移就业。”广安比亚迪实业有限公司线束工厂生产部经理施俊说。

近年来，各地农业等产业发展迈上快车道，基础设施短板加快补齐。产业兴，带来农民增收致富渠道增多，给返乡人员就业创业增强了吸引力。

在河南省安阳市汤阴县古贤镇古贤村，鲜艳欲滴的草莓从绿叶探出头，像红宝石一般透亮。一户户大棚里，果农来回穿梭，忙着采摘、分拣。一家种植专业合作社负责人王新红，正在温室大棚里指导采摘草莓。“我们合作社果蔬种植面积520亩，带动种植户25户，常年带动就业100余人。”

江西乐平市的汪寿彬此前在深圳从事电子产品注塑工作，随着孩子学龄渐长，一直想回江西务工。2022年底，他了解到江西省赣州市信丰县电子信息产业比较发达，于是毅然返赣，并在信丰找到了满意的工作。“待遇不相上下，离家还近。”汪寿彬说，在信丰县高新园区看到了许多上市企业，这让他更有信心。

政策释放新机遇 返乡创业有支撑

“我们的材料没有任何防腐剂、添加剂，吃过的人都会成为回头客。”江西省鹰潭市客盈门食品有限公司董事长彭林元，制作各类中西式糕点超过40年，今年初，他选择返乡创业办企业。

谈到为何选择返乡，彭林元说：“家乡的创业环境越来越好，政府的支持力度也越来越大，帮助解决用地、用电、贷款等各种问题，企业投产很顺利。”

2022年11月公布的《关于进一步支持农民工就业创业的实施意见》提出，加快推进返乡入乡创业，措施包括实施重点群体创业推进行动，推动创业担保贷款、税费减免等政策“打包办”“提速办”等。

早在春节前的务工人员返乡高峰期，四川省眉山市东坡区就在眉山东站出站口设立“东坡区返乡人员服务点”，发放返乡创业政策宣传手册等。据了解，当地对于东坡区籍、市外返乡的务工人员，首次创业且正常经营1年以上，营业执照注册日期为2021年5月1日以后的，给予1万元的一次性创业补贴。

在贵州省毕节市纳雍县，符合条件的返乡创业人员将得到创业补贴、场租补贴、创业担保贷款等支持。“比如场租补贴，县里会给予符合条件的创业者每月500元补助，连续发放三年。”纳雍县人力资源和社会保障局就业服务中心副主任黄运说。

山东省枣庄市峄城区人力资源和社会保障局局长宋嘉卫介绍，为支持在外务工人员返乡创业，峄城区人社部门将符合条件的个体工商户、合伙创业和小微企业创业担保贷款额度分别由20万元、60万元、300万元，提高到30万元、90万元、400万元。

保障“归雁”就业 期待更多实招

随着人们对生活品质的要求越来越高，医疗、基础设施、子女教育、上升空间等方面也是返乡就业创业人员考虑的主要因素。持续保障“家门口”的打拼，还需要政府部门出更多实招、办更多实事。

直播带货、农村电商等新业态，创造了大量就业创业机会。但是，一些返乡创业人员告诉记者，部分地区农村物流基础设施和技术装备落后，物流配送体系不健全，物流快递费用也普遍偏高，间接增加了运营成本，希望各方面能够继续完善农村物流、仓储等设施建设。

加大技能培训，可以增强就业信心。黄运建议，可多开展技能型培训，结合市场需求提升劳动力综合素质，让他们能够掌握一技之长，稳定就业。

鹰潭市人力资源和社会保障局副局长叶庆国介绍说，当地将结合每年的春风行动，以乡镇为单位摸清培训需求，通过“一乡一品”方式，让培训机构有针对性地将叉车、电焊、烘焙等职业技能培训课程送到“家门口”。

此外，鹰潭市信江新区正出台人才政策，内容涉及子女就学、租房、交通等一系列补贴措施。“务工人员到工业园区稳定就业，可在购买住房时申请补贴，其随迁家属可以在城镇无障碍落户，子女可以在城区学校入学。”信江新区公共事业服务中心主任施金卫说。

(责编：王震、陈键)

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