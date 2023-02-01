新华社哈尔滨1月31日电 (记者杨思琪)璀璨冰灯点亮兔年新企盼，“雪花摩天轮”尽享静谧和浪漫，雪地摩托旋起“速度与激情”……眼下，我国最北省份黑龙江正值一年中气温最低的季节，但各大冰雪景区游人如织、一片欢腾。随着疫情防控政策优化调整，春节期间“冰雪游”热度高涨，当地旅游市场复苏，为经济发展增添信心与力量。

“冰雪热”火爆春节档

“女儿今年5岁了，从没见过这么厚的冰，这次真的圆梦了。”从浙江宁波一路北上，游客张鹏一家三口来到哈尔滨，在松花江冰雪嘉年华邂逅“冰雪奇缘”。

今年春节假期，黑龙江省成为“冰雪游”热门目的地。黑龙江省文化和旅游厅厅长何晶介绍，黑龙江省抢抓机遇期，升级冰雪旅游体系，重点打造滑雪旅游度假区、冰雪互动体验区、冰雪民宿集合区等新地标，构建起全域冰雪产业新格局。

连日来，哈尔滨最低气温降至零下30摄氏度，冰雪大世界却热火朝天。流光溢彩的冰雕吸引游客纷纷拍照；胖乎乎、软萌萌的“网红”兔雪人，成为“上镜”常客；在冰雪版“墙来了”，年轻游客三三两两摆着造型。

正值北京冬奥会后首个冰雪季，七台河市掀起“探秘冬奥冠军城”的旅游热潮；以雪地观鹤为依托，齐齐哈尔市推出“45元畅玩扎龙”项目，门票预售额日均超过10万元；黑河市则着力打造国际冰雪旅游品牌……黑龙江省各地推出“花式”冰雪活动，点燃冬季旅游“沸点”。

据统计，今年春节期间，黑龙江省出行人数1104.9万人次，同比上涨45.1%，恢复至2019年同期水平的92.1%；旅游收入117.7亿元，同比上涨105.7%，恢复至2019年同期水平的80%；目的地为黑龙江的旅游订单量同比增长180%，较2021年增长520%，见证着旅游市场的复苏。

服务暖“天冷人不冷”

夜幕降临，雪韵大街上雪花点点，大红灯笼点缀着洁白的“雪蘑菇房”，伴随锣鼓声声，游客纷纷融入东北特色大秧歌队……在位于黑龙江省牡丹江市的大海林林业局有限公司双峰林场雪乡景区，春节期间游客量将近7万人，最高峰日接待游客1.4万人次。

双峰林场党支部书记杨荣涛介绍，针对天气冷、车辆启动难等问题，省市多部门联动，在景区出入口安排24小时巡逻，提供免费电瓶车等服务。景区倒站车辆增加至54台，将游客等候时间从15分钟缩短至“上车即走”。

今冬冰雪季，黑龙江省编制印发提升冬季旅游景区服务质量工作指引，召开冬季旅游专题会议，研究包括供水、供电、供暖、市场秩序等在内的保障性问题，并将各部门工作形成台账。

为给游客更加温馨舒适的体验，哈尔滨冰雪大世界对景区内设施进行了智慧改造。在500米超长大滑梯入口处，游客可通过手机小程序“分时预约”，还可扫描景观解说牌上的二维码“边听边看”，园区内的商业服务空间可供游客随时取暖、休息。

“我们不断创新方法，让服务更暖心，打通冬季旅游高质量发展的‘最后一公里’。”黑龙江省文化和旅游厅副厅长于峰介绍，春节期间多个督导组进驻热门景区，紧盯热点问题，及时处理游客投诉与反馈意见，为景区回暖提供有力支持。

“信心强”未来更可期

“人气回来了，我们的信心更足了。”哈尔滨极地公园总经理戴瑞说，春节假期后，游客量依然不减，下至四五岁的孩子、上至六七十岁的老人，都来享受冬季独有的快乐。越来越多外地游客和旅行团“回归”，其中不乏国际友人。

为促进冰雪旅游发展，春节前夕，黑龙江省出台支持冰雪经济发展奖补政策实施细则，推出一系列优惠政策，包括鼓励国有景区免首道门票、加大“引客入省”旅游支持力度等，并发布旅行社正负面清单，为旅游市场健康有序保驾护航。

“‘冷冰雪’透着热乎劲儿，涌动着人们对美好生活的热爱和向往。”中国旅游研究院院长戴斌说，随着探亲访友、外出旅游等需求持续释放，消费结构、服务质量和市场主体获得感等持续向好，旅游市场的活力和潜力正在迸发。

谈及未来，黑龙江省旅游投资集团董事长郭本正说，接下来集团将进一步积极整合优质冰雪资源，培育冰雪龙头企业，加快冰雪旅游设施智慧化升级改造，持续推进旅游与文化、康养、体育等产业融合发展，加速推动“冷资源”变成“热经济”。

(责编：王震、陈键)

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