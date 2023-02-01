◎本报记者 吴纯新 通 讯 员 陈 达

今年是武汉建设具有全国影响力的科技创新中心的关键之年。

1月29日，武汉市新春第一会聚焦科技创新，出台创新驱动高质量发展的系列“组合拳”，从平台、集群、企业、人才、资金等方面进一步优化全域科创生态链，全力推进科创中心建设排头兵。

“着力在全社会营造大胆创新、勇于创新、包容创新的良好氛围。”湖北省委常委、武汉市委书记郭元强信心坚定。

明确目标，汇聚特色优势

会上，《2023年武汉市科技创新工作要点》（以下简称《要点》）发布，聚焦“科创中心建设成势见效”等4大目标，围绕“加快推进科创中心建设”“加快培育战略科技力量”等9方面列出22条具体任务。

《要点》提出，推动东湖科学城建设加力提速。加强与武汉新城规划衔接，推进光谷科学岛骨干路网成形。启动武汉新城中心片区科学社区、科学论坛等10大亮点项目，推进中心片区科创地标整体亮相和科创功能全面搭建。

同时，《要点》提出大力培育创新产业集群，全力推动光电子信息、新能源和智能网联汽车、生命健康、高端装备、北斗等优势产业集群突破性发展。

在科技人才培育方面，《要点》提出吸引集聚10名战略科技人才，打造10个高端创新团队，认定支持100名左右科技领军人才，设立曙光计划专项，用于扶持服务高校和科研院所的青年科技人才。

武汉市发改委相关负责人介绍，2023年，在增强原始创新策源能力方面，该市将加快推进脉冲强磁场优化提升等10个重大科技基础设施建设和预研预制，打造重大科技基础设施群。

“抢抓机遇、乘势而上，马不停蹄推动东湖科学城建设实现新突破、取得新进展。”武汉市委常委、东湖高新区工委书记刘洁表示，今年将突出科学属性，加快打造国家战略科技力量主力军。

2023年，东湖高新区将争创1—2家国家实验室基地，大科学装置建成运行2个、开工建设3个、立项实施2个，推动5家湖北实验室、5家国家级创新中心实现高效运行。

突出产业支撑，东湖高新区将围绕产业链安全，推动特色产业基地与科创平台一体建设，创新链、产业链深度互动。努力营造热带雨林式的创新环境，力争全年高企、科技型中小企业数量增长超过20%。

群策群力，打造硬核支撑

“光电子信息是武汉最有实力代表国家参与全球竞争并形成优势的领域。”中国科协副主席、中国工程院院士、华中科技大学校长尤政表示，武汉有优势打造“世界光谷”创新策源地。

尤政认为，创建光电子国家实验室，将不断加强光电子技术战略性、原创性、引领性科技攻关，促进武汉光电子信息产业由“独树一帜”到“国际引领”，支撑“武汉·中国光谷”跨越式发展迈向“世界光谷”。

中国信科集团党委书记、董事长鲁国庆说，该集团将进一步扎根武汉，强化创新驱动，强化企业科技创新主体地位，更大力度推进科技自立自强，不断扩大行业影响力和产业带动力。

围绕科创中心建设核心目标，武汉全力推进“提升科技创新策源能力”和“加快把科教人才优势转化为创新发展优势”两大任务。

“今年将以‘揭榜挂帅’的方式实施10个科技重大专项，开展关键核心技术攻关，单个项目最高支持3000万元。”武汉市科技局局长盛继亮介绍，拟攻关领域初步确定为新型显示、特种光纤、航天动力系统、5G+工业互联网、工业软件、智能网联汽车、新能源、动物疫苗、生物工程、碳中和等10个方面，由科技企业和高校院所组成的创新联合体“挂帅”揭榜。

同时，武汉还将系统推进中试平台建设，打造支撑中部、辐射全国的中试服务及概念验证高地。加快推进以中试平台为主的科技成果转化公共服务平台体系化建设。

对纳入市级备案管理、对外开放的中试平台，给予创新券支持；对年度考核优秀的中试平台，给予最高200万元奖励；对重点建设的中试平台，按照实际投资额的30%给予最高2000万元补助；优先支持中试平台实施的院士专家重点成果转化项目，给予最高2000万元支持。

(责编：王震、陈键)

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