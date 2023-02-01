小 柯

近日，中核集团发布一张海报，画中赫然显现电影《流浪地球2》中的行星发动机，并排的是中核集团的核聚变实验装置：中国环流器二号，文案写着“你们尽管想象，我们负责实现。”海报被网友誉为“最硬核的梦幻联动”，同时引发史无前例的“央企朋友圈评论”。中国航天科工微博留言“这事咱不得一起吗”；中国船舶留言“你就说我干点啥吧”；中国联通表示“我负责通信”；中国石化声称“我负责能源”……这恐怕是电影上映之初未设想到的溢出效应——一部电影能吸引如此多“行业客户”。

《流浪地球2》在中国和海外热映，证明中国科幻大片也能拍成国际一流。它的独特之处，是在想象力中融入中国情怀，而且有恢弘又细腻的视觉呈现，让中国观众眼前一亮。中国科幻电影崛起的基础，是中国科技和综合实力的跃升，让科幻电影没那么遥不可及，大部分中国观众有现场感、参与感、自豪感，才让“梦幻联动”有了共鸣。每个看过电影的科幻迷，都有一种感觉，这部科幻并不那么“幻”，因为“大国重器”踩在了中国观众熟悉的审美点，这也正是中国制造和中国科技发展的“人设”。

一些我国正在攻关和引领的前沿科技，或许潜移默化给予了电影创作者灵感。比如“行星发动机”与中核实验装置的视觉相似性；比如运送聚变燃料的巨车，让人联想到中国大量生产的巨型矿车，现实中，国产运矿卡车靠着恶劣工况下的优秀表现打败众多国际竞争者；再比如片中战斗机、无人机纠缠拼杀的场面，人工智能的强大与冰冷理性，展示太空天梯的长镜头，很自然让我们联想到中国在无人机、AI和太空新设备上的突飞猛进。

如果我们没有量子计算机，看到片中刘德华研究数字生命可能会觉得不真实。如果我们没有探索过月球，没有建过空间站，没有惊人的大规模基建，电影中很多元素都不好理解，观众之所以能一秒入戏，是因为这些真实存在的“大国重器”。

《流浪地球2》引发的“央企朋友圈评论”，展现的是科技创新“国家队”的自信。载人航天、深海探测、高速铁路、高端装备、能源化工、移动通信、北斗导航、国产航母、三代核电……都凝聚着中国科研人的心血。一张联动海报，网友好评如潮，也是在褒扬苦干实干的中国科研人员。

(责编：王震、陈键)

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