◎本报记者 颉满斌 通讯员 王荣文

冬日的甘肃省肃南县皇城镇天寒地冻，但在该镇的配种站上，依旧有一群忙忙碌碌、“热气腾腾”的人，严寒丝毫没有影响他们的工作热情。在这里，科技特派员安晓东组织开展的细毛羊人工授精工作，这项工作每年能让农牧民新增收入1.7万元。

“科技特派员将科学技术变成了农牧民腰包里的‘真金白银’。”肃南县科技局局长喇燕霞说。

这只是肃南县科技特派员服务民生的一个缩影。近年来，为进一步加快科技成果转化和产业化，肃南县持续实施科技特派员制度，围绕“推广技术、转化成果、培养能人、培育产业、富裕百姓”的目标，根据县域畜牧、种植等产业发展实际需要，选派素质高、有实践经验的科技特派员进村进企业，与农牧民群众、专业大户、合作社直接见面，实行双向选择，形成了政府高位推动、相关部门积极配合、科技特派员主动参与、广大农牧民广泛支持的良好局面。

“科技特派员是农牧民群众身边的专家，他们身体力行做给农牧民看，手把手带着农牧民干，一心一意帮着农牧民赚。”在肃南县明花乡高蛋白苜蓿种植基地，肃南县裕盛农机服务农民专业合作社负责人郎雪飞这样称赞科技工作站的工作人员。

从需求中来，到需求中去，科技特派员以农牧民实际需求为服务方向，努力提升农牧民致富增收的能力。为满足广大农牧民群众和企业、合作社对科技的渴求，肃南县科技特派员们活跃在生产一线，采取现场讲解、示范指导、入户面授、集中培训等形式，把科技渗透到千家万户，培养出了一批带不走的农村“土专家”和“田秀才”队伍。同时，科技特派员与农牧民群众、专业大户、合作社签订合同或服务协议，组建利益共同体，实行风险共担、利益共享，最终达到“双赢”目标。

近3年，肃南县选聘科技特派员98人，建成县级科研工作站9家，服务农牧村102个，服务合作社、企业13家，累计开展农村实用技术培训200余期，引进推广新技术、新品种120余项，带来了可观的经济效益，为肃南县域经济高质量发展起到了积极的推动作用。

(责编：王震、陈键)

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