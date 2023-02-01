人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：九牧集团党委书记 林孝发

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

林孝发：“稳”和提振信心是中央经济工作会议释放出的最重要信号。民营经济是“稳经济大盘”的基本力量，在日趋激烈的全球产业竞争中，它们是代表中国势力的核心军团。这是关键时期召开的关键会议，是关键时期的关键定调，给民营企业下一步发展提供了有力指引，提振了发展信心。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

林孝发：民营经济的信心一半来自自身发展，一半来自国家给予的鼓励和支持。经济发展要稳，必须大力激发市场主体活力。民营经济是市场经济的重要组成部分，“两个毫不动摇”将为民营经济发展带来利好、提振信心，可以说会议为民营经济发展指明了方向，打了“强心剂”。

人民网：当前国内卫浴市场面临哪些新机遇，九牧集团将有何新动作、新布局？

林孝发：我国智能马桶家庭普及率每提升10%，市场就新增近1000亿需求量，以中国家庭普及率提升到80%来计算，市场将新增8000亿规模，中国数智卫浴市场体量整体将达到万亿级。

九牧以前瞻的姿态布局未来四大方向产业，包括数智生活、生命科技产业、康养、能源节约。此外，随着懒人经济消费升级，机器人洗澡机、机器人化妆洗漱也将拥有千亿市场规模，也是九牧未来着力的方向。

人民网：稳经济大盘，推动高质量发展，民营企业可以发挥怎样的作用？

林孝发：要发挥制造业对经济平稳健康发展的“脊梁”作用。发挥龙头企业带动作用，带领制造业产业链上、中、下游与数字技术深度融合，推进制造业数字化转型。

对于卫浴行业而言，要以龙头企业为引擎带动产业集群集聚发展，助力打造南安千亿卫浴产业链集群；以重点企业为依托,做强做大南安乃至福建卫浴产业集群,形成优势互补高质量发展的区域经济发展布局。

(责编：王震、吕骞)

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