人民网北京2月2日电 （记者李栋）据农业农村部监测调度显示，今年春节期间全国“菜篮子”重点产品市场供应总量充足，节后重点品种产能充裕，市场供应有保障，价格也呈下行趋势。

数据显示，1月份农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为5.73/公斤，环比上涨22.2%，同比上涨8.9%。分品种看，环比价格上涨较大的包括青椒、菜花、油菜等。

随着天气渐暖，各类绿叶菜纷纷唱起了“主角”。春节过后，在北京新发地批发市场蔬菜交易区，运输车辆来回穿梭，一片繁忙景象。蔬菜批发商谷志强正指挥工人抓紧卸货，“近期，像来自南方的豆角类蔬菜价格与节前相比回落明显，每斤价格下降了1元-2元不等，产地供货量也逐渐增加到50吨上下。”

价格的回落因素多元。在北京新发地市场宣传部负责人童伟看来，价格受到节日效应影响比较明显，“在除夕之前达到高点，随后开始回落，预计元宵节过后，价格将回到正常水平。”

“菜篮子”产品价格的回落不仅只限于绿叶菜。在云南昆明篆新农贸市场，假期后海鲜价格下降也同样明显，部分品类价格甚至下降一半。

“以鳜鱼为例，过节期间的价格达到150元/公斤，近几天的价格已经降到了90元/公斤。”水产销售商户黄显花介绍。

当地市场管理人员表示，从初五开始，海鲜的价格就开始回落，基本每个品类的价格下降40-50元不等，其中销量最大的活虾价格降幅最大。“随着水产品供货量的逐渐加大，元宵节过后价格还要进一步下降。”

农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师张晶认为，1月份蔬菜价格上行因素多元，品种多以设施蔬菜和南方蔬菜为主，生产和运输成本相对较高。“叠加节日效应拉动了节前备货需求，受供需规律影响，价格也相应较高。”

节后的蔬菜价格走势如何？“当前，蔬菜在田面积6922万亩，同比增加逾100万亩。”张晶分析，1月份天气条件对蔬菜生长总体有利，虽然春节期间的降温天气导致南方局部地区蔬菜受冻，但大部分地区天气晴朗光照充足，对设施农业影响有限。

“未来10天蔬菜主产区的气温呈上升趋势，预计后期蔬菜供应有保障，价格也逐步转为季节性下行，百姓‘菜篮子’产品也将更加丰富。”张晶说。

(责编：王震、吕骞)

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