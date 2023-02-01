人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：值得买科技创始人、董事长 隋国栋

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

隋国栋：在我们看来，着力扩大内需，具有特别重要的意义。伴随国家一系列促消费政策的出台，已经可以看到很多产业快速回暖，我国消费市场也呈现出全面复苏的状态，尤其体现在旅游、娱乐、健康管理等行业，可以说，居民的消费热情正在被极大地激发出来。

作为消费市场的参与者，看到国家提振内需的决心，我们也备受鼓舞。在此过程中，值得买科技希望能够发挥自身在内容和数据方面的能力和优势，通过消费信息更加自由的流动，更好地连接供需两侧。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

隋国栋：我们真切地感受到了国家对于民营经济的关心与扶持，作为民营企业的一员，我们十分振奋且充满信心。重申“两个毫不动摇”，无疑会激发更多市场主体的积极性，让更多企业专心干实事，在促进自身进一步发展的同时，也保证了经济发展的丰富性。

作为在中国市场成长起来的民营企业，值得买科技此前已多次积极为消费产业和中国经济的高质量发展建言献策。我们希望通过政企良性互动，充分发挥自身能力和优势，更好地服务于经济建设。我们相信，在这个过程中，企业自身也会获得更多、更好的发展机遇。

人民网：当前行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

隋国栋：伴随居民生活回归正常，消费需求也将逐步释放。尤其体现在健康上，疫情之后，人们的健康管理意识有很大提升。从去年开始，我们就已经开始推进“科学消费”主张的评估，在行业追求高质量发展的背景下，消费观念不仅要理性，更需要科学。

基于这一判断，我们将进一步发挥值得买的平台价值，更好地促进消费信息的自由流动。对于C端消费者，我们将更高效地创作和分享更多消费知识、消费经验，以优质内容为消费者提供参考，提升消费决策的质量和效率。对于B端的企业，我们也将基于“科学消费”理念，帮助品牌构建起与消费者的良性对话机制，让品牌听到更多用户的真实声音，让企业真正进入到产品和品牌的长期建设中去，最终实现“科学发展”。

人民网：经过世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，您对未来企业发展有哪些新的思考、新的体悟？

隋国栋：我认为无论在任何情况下，企业都应该保持灵活与机动性，保证信息的高效流动。

对于值得买而言，高效流动不仅仅是帮助用户提升消费决策的效率和质量，也不仅仅是帮助客户精准触达目标消费者，同时也意味着，公司自身面临着如何提升部门、人员之间的协同效率，降低沟通成本等等问题。

经历了疫情之后，我们每个人对生命的理解、对生活的认知都发生了很大变化。对于企业来说，我越来越发现，企业不仅要追求数字增长，同时也要创造更多的社会价值，为社会做出贡献。随着公司规模的不断扩大，我们对公益事业的投入也在持续增长，并且正在积极思考如何更好地发挥业务和平台优势，让公共信息的流动更加顺畅。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，民营企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？

隋国栋：在过去的十年间，中国的民营经济实现了高速发展，甚至在国际市场上也有着很大的影响力，成果是显而易见的。不过，随着中国经济进入高质量发展的新阶段，民营企业也面临新课题。

以消费市场为例，此前，在各方力量的助推下，整个消费行业的发展节奏不断加快，并且建立起了一个“增速导向”的整体营销体系。不过，在诉诸大水漫灌式的流量投放、用营销打出声量之后，很多品牌却没有很好地深耕产品。我们需要重新思考自身的生存能力、发展能力，做一些有差异性、有独到价值的事情，通过时间慢慢来证明自身的价值。

我们是一家秉持长期主义理念的公司，坚持用科技驱动消费进步，建设消费大数据库，用数据帮助优质内容更好地触达消费者，不断提升供需两端的连接效率和质量。我们相信，一定要不断强化我们的核心竞争力，才能在未来创造更大的价值。

(责编：王震、吕骞)

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