人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：北京康贝尔食品有限责任公司董事长 马桂敏

人民网：前不久，中央经济工作会议召开。您认为会议传递出的一个最强的信号是什么？有何认识体会？

马桂敏：会议不仅对2023年的经济工作把向定调，也给企业家加油鼓劲。在经历了新冠疫情不断反复和经济转型升级多重压力交织的三年之后，这次中央经济工作会议面向全社会进行了一次全方位的信心重塑，特别强调从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，对稳定人心非常及时和关键。

这次会议，让我们民营企业家看到党中央从战略高度来推进经济发展的坚定信心和决心。党中央主动回应社会关切，有针对性地引导市场预期，顺应了人民期盼，让广大市场主体精神振奋。

人民网：今年的中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

马桂敏：切实落实“两个毫不动摇”，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，增强了我国经济韧性、挖掘经济增长潜力、激活经济发展活力，推动经济高质量发展。

会议重申“两个毫不动摇”，提出“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”“依法保护民营企业产权和企业家权益”，为我们民营企业营造好的环境、好的机制、好的市场，也充分表明党中央对民营企业一如既往充满信心。

我们也将同所有民营企业家一起，肩负起时代赋予的使命，挑起振兴糖文化的重担，践行和弘扬工匠精神，为实现“两个一百年”目标做出新的贡献。

人民网：接下来，行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

马桂敏：机遇总是和挑战并存，危机往往也会蕴含着生机。随着经济的发展和消费水平的提高，休闲食品正在逐渐升级成为百姓日常的必需消费品。

从购买群体来讲，女性消费者是绝对购买主力；从渠道方面来讲，新零售正在兴起。目前，健康化是休闲零食行业发展的一大趋势，品牌生产商需顺应这一趋势，推出更多健康类的零食。

同时，渠道建设迫在眉睫。我们需要将自己的新思路、新动态更快、更完整的传递到行业中，更需要拓展新市场和新渠道。食品电商正处于高速发展阶段，随着我国居民生活方式与消费方式的转变，食品电商有着广阔的前景。

人民网：经过世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业积累了什么样的经验？有哪些新的思考？

马桂敏：这场寒冬是一把“双刃剑”,它给行业里的人带来了退场的危机，也带来了重生的机遇。只有抓住机遇，顺势而上，才能在市场中立于不败之地。

自疫情爆发以来，一方面我们迅速做出自救反应，在保障员工安全的情况下，组织员工恢复生产，开启电商直播等新渠道。另一方面，我们也在积极夯实企业文化，探索文化自信、品牌自强。在新消费驱动下，马大姐食品已然踏上了转型之路，品牌更加焕新，产品朝着更加细分、品类更加繁多、受众更加广泛的方向前行。

人民网：当前，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，民营企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？

马桂敏：民营企业必须不断加强自主创新，以独特的文化力量带领民族品牌，通过创新与实践的完美结合，用“中国智造”的强大动力，勇闯国际市场。

从我们自身来讲，马大姐已经从传统的酥糖、牛轧糖等产品生产，到前些年烘焙、卤味等休闲零食的开拓，以及目前针对儿童、年轻人、老年人等不同年龄层推出的趣味营养健康产品，品类细分日趋明显。

坚守本心，做好行业领路人！30多来年如一日，深耕行业发展的市场敏锐度和持续不断创新发展的理念，让马大姐成为了中国糖果变迁和发展的生动诠释。

(责编：王震、吕骞)

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