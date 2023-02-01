人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：澳佳宝相关负责人刘家潾

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

刘家潾：最积极的信号就是强调要扩大内需，特别是把恢复和扩大消费摆在了优先位置。

作为一家消费品公司，我们在中国市场的成功得益于中国城镇居民收入水平的快速提升和中等收入人群的扩大，以及成熟的电商生态和物流交付体系。中国已成为澳佳宝BLACKMORES最重要的海外市场。

近几年，国家对于消费市场高水平、高质量发展提出新的要求和战略指引。Z世代的新消费群体崛起也为带来新的消费趋势风向。我们将始终紧跟时代脉搏，顺势而为，为品质消费和健康生活方式增添动能。

人民网：如何看待2023年中国经济形势？会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

刘家潾：我们注意到近期多家国际投资机构上调了对2023年中国经济预期。随着国内和国际旅行的恢复、生产生活的复苏，消费潜力会随之得到大幅释放。

我们对中国市场的投入一直以来都是着眼于长期的，即便在过去几年遭遇各种挑战，我们也从未动摇过对中国市场的信心和投资的步伐。澳佳宝针对中国市场的产品开发、多元化市场布局、健康教育、产学研合作等投入一直持续加码。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？您所负责的企业将有何新动作、新布局？

刘家潾：在全球疫情的影响下，中国消费者对于健康的关注达到前所未有的高度，民众普遍对营养健康产品的消费意愿有了显著提高。

近三年来，数字生活的常态化也让澳佳宝看到改善眼部健康的强烈需求，我们推出了一系列眼部呵护产品更好地关怀长期使用电子屏幕人群；同时，我们也看到了宠物健康市场的兴起，推出宠物营养健康品牌。这些新的业务布局将进一步拓展我们服务中国消费者的维度。

在中国和全球范围内，澳佳宝致力于倡导健康的生活方式和普及科学的健康理念。2023年，我们将重启健康教育的线下活动，为更多的中国家庭带去健康的生活理念，提高健康水平。

人民网：经济全球化是人类社会发展不可阻挡的趋势。您对于世界各经济体加强合作、减少摩擦有何期待和建议？

刘家潾：作为一家跨国企业，澳佳宝的商业版图拓展离不开全球化的发展。中国消费者认识我们最初可能是从亲朋好友海外旅行带回的伴手礼开始。十年时间里，随着跨境贸易模式的成功探索，大量海外优质产品以更加便捷和经济的方式进入百姓家庭，满足人民日益增长的对美好生活的向往。

跨国企业既是国际化的受益者，也是国际化的推动者。在RCEP框架下，澳佳宝希望成为区域经济合作的使者。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，对此您有何感受，有何进一步的期待与建议？

刘家潾：我们真切地感受到各级政府亲商惠商的热忱，在华外资企业的行政手续更加便捷，政企沟通的途径更加顺畅。

自2018年起，我们随着中国国际进口博览会走过五年。2021年，我们有幸受成为首个确认参展的健康营养国际品牌参加首届海南消博会，去年我们再度赴约。得益于消博会、进博会的高水平开放窗口，澳佳宝加速实现了多项渠道合作、探索了新的商业模式、认识了许多商业伙伴，我们从这些经历中受益良多。我们期待中国高水平展会越办越好、越办越精。

(责编：王震、吕骞)

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