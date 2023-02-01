人民网记者 许维娜

一盏盏迎宾兔爷灯惟妙惟肖、一场场沉浸式光秀流光溢彩、一座座设计精美景观小品创意满满……日前，北京大街小巷依旧张灯结彩，光影盛景、火树银花，各区都设置了非遗、文化艺术、灯笼展示等多种元素，让市民在吃、喝、玩、赏、乐、购中喜迎元宵。

“我家附近的公园依旧保持着节日的特色景观布置，营造充满年味儿的节日氛围。”家住在北京西城的王先生说，趁着周末，他带着孩子，通过做花灯、做元宵、猜灯谜等活动迎接元宵佳节的到来。

为激发元宵节消费活力，打造独具京味儿、生活气、传统文化的消费活动，进一步释放消费潜力，促进消费增长，活跃夜间经济。

记者从北京市文旅局获悉，“2023欢乐春节 畅享京城”主题系列活动已于1月14日（农历腊月二十三）正式启动，将持续到2月5日（农历正月十五）。活动主要聚焦公共文化、演出和旅游三大类服务，推出了一系列年味十足的文化旅游活动和产品。

(责编：杨曦、吕骞)

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