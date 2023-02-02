人民网记者 余璐

乘马岗镇初心广场远眺。肖杰摄

在革命老区湖北麻城，平坦宽阔的三条半枪广场上，孩童骑着自行车飞驰；古色古香乘马老街街头，游人手中一串串红色的冰糖葫芦显得愈发诱人；红色旅游公路上，往来车辆络绎不绝。春节刚过，麻城市乘马岗镇的“红色美丽村庄”迎来了“开门红”。

“太阳出来照山坡，听我唱个革命歌，农友们呐过细听着……”在位于乘马岗村的乘马会馆革命纪念馆内，讲解员用方言为游客演唱完红色歌谣，高兴地向人民网记者介绍说：“纵然天气寒冷也挡不住游客的热情，短短一上午，乘马会馆就接待了200多位游客。”

“三条半枪闹革命，二十六将出乘马。”作为黄麻起义的主要策源地之一，乘马岗镇在革命战争年代走出了26位共和国将军。近年来，该镇依托红色资源，抓住“红色美丽村庄”试点项目机遇，加快融入麻城市“百里红色文化长廊”建设，让昔日红军得胜地，变为今日乡村振兴示范地。

麻城市乘马岗镇党委书记游平告诉人民网记者，自从建设“红色美丽村庄”试点项目以来，乘马岗镇乘马岗村运用“五共”理念，对老塆旧巷进行改造，打通便民休闲循环道路，整修红军井等历史景点，一个精致的“红色口袋公园”走入了村民的生活。

“红色美丽村庄”乘马岗镇乘马岗村。人民网记者 余璐摄

“如今，井然有序的民居、干净整洁的院落、红色文化墙绘,让乡村处处换新颜。”游平介绍道，2022年乘马岗村成功入选“中国传统村落”，游客接待量突破12万人次，组织研学现场教学180余次。依托打造“党建+红色+共同缔造”的红色文化小镇，乘马岗镇以“一红一绿”两圈驱动，探索“村党支部+合作社+农户”的发展模式，新建菊花基地200余亩，新建油茶基地400余亩，实现村级集体经济增收，村民的日子越过越红火。

乘马岗镇的得胜雕塑屹立在山岗，引来游人驻足。陈珏摄

得益于深厚的红色文化资源和优美的生态环境，与乘马岗村相邻的得胜寨村也被纳入“红色美丽村庄”试点项目。

“我是2017年远嫁到得胜寨村，当时村子给我的感觉就是脏乱差。如今，村子里一排排干净整洁的房屋拔地而起，一条条柏油路平坦宽敞，吸引的游客越来越多，村里父老乡亲的笑容也更多了。”得胜寨村村民占秀秀谈起村子的新变化，格外欣喜。

游平向人民网记者娓娓道来，得胜寨村原名破寨岗，因太平军一部攻破山寨而得名。2022年启动“红色美丽村庄”建设以来，该村从改造街道、整治河道、硬化公路、建设红色革命场馆入手，贯通了53公里的将军路环线。游客可从“三条半枪”广场出发，沿途参观“三条半枪”纪念馆、得胜山、英雄岗战斗遗址、红军客栈等红色景点。乘马岗镇依托“红色美丽村庄”试点项目，形成了集参观研学、场馆体验、农家美食、特色民宿于一体的红色研学产业链。

“现在，村民们开起了农家乐，在家门口就能就业，日子越来越有盼头。”乘马岗镇得胜寨村村委会副主任李平感慨道。

美丽的麻城市乘马岗镇。余萌摄

为让红色村庄更红火，近年来乘马岗镇的红色景点频增。“百里红色文化长廊”蓝图已绘就，“国家全域旅游和红色旅游融合发展示范区”起步建设……“突出红村特色，讲好红色故事，助力乡村振兴，提升老区人民幸福感是我们始终不渝的奋斗目标。”游平信心满满。

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(责编：王震、吕骞)

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