人民网北京2月2日电 （记者罗知之）当地时间2月1日，美联储联邦公开市场委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.50%至4.75%之间，这是美联储今年第1次加息。自2022年3月进入本轮加息周期以来，美联储已累计加息450个基点。

美联储在当天发表的声明中表示，近期指标显示支出和生产均温和增长，就业增长强劲，通货膨胀有所缓解，但仍处于高位。为支持就业最大化和2%的长期通胀目标，美联储决定加息25个基点，并认为持续提高联邦基金利率目标区间“将是适当的”，以便使货币政策立场具有足够的限制性。同时，美联储将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。

美联储重申，在确定未来加息幅度时，将考虑货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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