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加速服务标准提档升级！三部门联合印发《养老和家政服务标准化专项行动方案》

2023年02月02日13:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月2日电 （记者杨曦）随着我国老年人口快速增长，优化养老服务供给成为迫切需求。据市场监管总局消息，近日，市场监管总局（标准委）、民政部、商务部联合印发《养老和家政服务标准化专项行动方案》（以下简称《行动方案》）。

据了解，养老和家政服务标准化专项行动是《国家标准化发展纲要》提出的5个专项行动之一。《行动方案》积极贯彻《国家标准化发展纲要》相关要求，全面落实党中央国务院关于养老和家政服务行业发展的决策部署，对近3年养老和家政服务标准化工作提出明确要求。

《行动方案》围绕有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，促进家政服务业提质扩容，提出了到2025年养老和家政服务标准化工作的总体目标，以及4大方面、10项重点任务。

在标准体系建设方面，《行动方案》提出优化养老和家政服务标准供给结构，厘清了国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准等标准化工作方向，特别是从支撑行业管理、提升服务质量、引领产业转型升级3个方面提出重点标准制修订项目。

在标准实施与监督方面，《行动方案》进一步强化标准实施与行业发展规划、改革任务、专项行动等的协同推进，提出向消费者明示服务标准、完善标准实施信息反馈机制、分批部署150个标准化试点示范项目等任务。

在标准化能力建设方面，《行动方案》提出推动将标准化知识纳入养老、家政从业人员技能培训，建立以标准为支撑、覆盖从业人员和服务机构的评价机制。

在标准国际化方面，《行动方案》提出促进养老和家政服务领域国内国际标准衔接、强化国际标准化人才培养，支撑构建高标准服务业开放制度体系。

据介绍，下一步，市场监管总局（标准委）将会同民政部、商务部持续关注人民群众的现实需求，进一步优化养老和家政服务标准体系，加速服务标准提档升级，以标准引领养老和家政服务业规范化、品质化、数字化、融合化发展，形成标准化与养老和家政行业联动发展新局面。 

(责编：杨曦、吕骞)
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