原标题：海尔智家再入《财富》全球最受赞赏公司，家电家居业中国唯一上榜企业

美国东部时间2月2日，《财富》杂志揭晓了2022年“全球最受赞赏公司”榜单，海尔集团旗下公司之一的海尔智家第4次荣登榜单，成为家电家居领域除美国本土外唯一上榜的企业。

该榜单基于对全球640家公司进行实际调查，并由这些企业的高管、董事和证券分析师共3740位评委，针对创新能力、吸引人才的能力、企业资产运用、社会责任、管理质量、财务稳健性、投资价值、产品和服务质量以及全球化竞争力共9大指标对企业打分来最终产出。

引领性：坚持自主创牌形成全球竞争力

连续斩获权威榜单认证，这与海尔智家多年来坚持的全球化品牌布局以及自主创牌分不开。

在全球化道路上，海尔智家已实现了全球高端市场的全面引领。截止到目前，海尔获得欧睿国际全球大型家用电器品牌零售量13连冠；在美国，GE Appliances连续4年两位数增长，成为美国增长最快的家电企业；在欧洲，Candy并购第一年即扭亏为盈，占据互联家电第一份额；在澳洲，Fisher&Paykel转型以来收入、利润均创历史新高，稳坐当地白电市场第一；在日本，AQUA社区洗以70%以上的份额占据首位，中大型冰箱市场也是第一。

据2021三季报显示，海尔智家前三季度海外市场收入同比增长16.8%，持续2位数增长，经营利润率再提升1.7pct，盈利能力超行业代工平均水平。中信建投结合欧睿国际数据测算，海尔智家海外全市场增量空间约为246亿美元，成为其持续发展的重要增长极。毫无疑问，海尔智家深耕于全球市场，必然也将收获自全球增长。

前瞻性：场景生态转型凸显长期投资价值

面临消费升级和智能家居两大新时代行业趋势，海尔智家以独特的前瞻性坚定推动场景生态品牌战略转型，顺应物联网时代下的用户需求，加速产品、方案及服务升级，为自身打造了颇具想象力的长期投资价值。

在场景品牌方面，海尔智家旗下三翼鸟加速推进定制智慧生活的大范围落地。最新公布数据显示，三翼鸟目前在全国拥有1563家体验中心，三翼鸟APP仅上线5个多月时间，就向15590个家庭提供了15747套方案。其中，2021年，三翼鸟上海体验中心001年度销额达到2.28亿元，家电销售占比仅28.2%，家居、生态、工程收益合计占比超7成。这表明，基于满足用户全新的生活体验，三翼鸟的高附加值居家服务已经开始反超传统硬件零售。

在生态品牌方面，海尔智家开放生态合作模式持续拓宽行业边界，2021半年报显示，海尔智家生态收入实现增幅53%。其中，食联网通过上线的物联网预制菜平台阿尔法鱼，为用户开创第4种就餐场景。春节前夕，阿尔法鱼平台上线了4大不同年夜饭套餐，里面涵盖了20道不同风味的大师菜。截至目前，海尔食联网年夜饭售出近2万套，超过20万道年夜饭菜品呈现在用户家庭餐桌上。除此之外，海尔智家还有衣联网、空气网、水联网、娱联网等开放生态圈，打造了覆盖用户衣、食、住、娱各类需求的行业最大智慧家庭场景生态。

创新性：原创科技是品牌创新基石

基于全球10+N创新布局，海尔智家搭建起无限体验研发模式，通过科技生态创新实现了全球协同研发，连接了500+认证专家、12万+社群专家用户，覆盖了100+技术领域。

目前，海尔智家已经有178项原创科技引发行业持续跟进。如卡萨帝发明的MSA控氧保鲜技术，将冰箱保鲜带入细胞级养鲜的新高度；洗衣机首创的“双滚筒分区洗科技”满足了用户分类洗护需求，“空气洗”科技开创了继水洗、干洗之后世界第三种洗护方式；卡萨帝空调首创的“双塔软风”科技实现了分区、柔和送风，让老人小孩都舒适。正因为始终能够将用户的需求放在首位，海尔智家在衡量企业科技实力的发明专利占比、标准数量、工业设计奖、国家科学进步奖等4项指标全部处于行业NO.1。

另外，换道场景生态的海尔智家在智慧家庭标准领域也牢牢掌握行业话语权。在国内，海尔智家是行业主导智慧家庭标准最多的企业，承担着TC46/SC15智能家电分委会秘书处工作。在国际上，海尔智家也实现了全球智慧家庭发明专利6连冠，是唯一覆盖OCF、IEEE、IEC、ISO、MATTER五大国际标准组织的企业。

ESG：领军企业的担当与责任

作为国内实践ESG（环境、社会、治理治理）的先行者，海尔智家不仅仅关注财务绩效和传统企业评价标准，还在积极承担全球化企业的责任与担当。

在中国，海尔智家为扶持农村教育累积投入1.22亿元人民币，共援建345所希望小学和1所希望中学。在海外，海尔智家旗下GEA与美国红十字会合作多年，建立线上捐赠入口，鼓励公司员工进行公益捐赠。

海尔智家在ESG领域的实践也受到外界的普遍认可。2021年，全球最大指数编制公司MSCI将海尔智家ESG评级从“B”上调至“BB”级，Wind ESG评级为AA，评分为8.21，均为国内家电行业中最高水平。

除了在全球化竞争力、投资价值、创新能力、社会责任方面实现引领，海尔智家在吸引人才的能力、企业资产运用、财务稳健性、管理质量、产品和服务质量等方面也全面收获国际行业及市场的权威认可。

(责编：董童、李源)

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