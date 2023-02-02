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第三届消博会将于4月11日至15日在海南海口举办

2023年02月02日15:13 | 来源：新华网
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　　新华社海口2月2日电（记者刘邓、陈碧琪）记者2日获悉，第三届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，将于4月11日至15日在海南省海口市举办，4月10日举行开幕式等活动。

　　海南国际经济发展局副局长姬国辉在“第三届中国国际消费品博览会筹备进展情况新闻发布会”上介绍说，本届消博会将成为2023年四大展会中首场线下举办的展会，众多境外全球头部企业高管和专业采购商将率团入境参展参会，面对面开展品牌推介和供需对接。

　　截至目前，第三届消博会各项筹备工作进展顺利，全球招展工作基本完成。本届消博会展览总面积10万平方米，其中，国际展区8万平方米，国内展区2万平方米。

　　姬国辉说，从招展总体情况看，第三届消博会呈现几个特点：

　　一是全球头部企业、品牌集聚。新增服装领域的德国雨果博斯集团、汽车领域的德国大众集团、服务消费领域的新加坡莱佛士医疗集团等全球头部品牌。

　　二是重点国别和地区积极参展。意大利将担任第三届消博会主宾国，法国、德国、美国、日本、韩国等欧美重点国家和RCEP成员国积极组织本国优质消费企业和产品参展，意大利、西班牙、波兰将首次组团参展，希望借助消博会平台开拓中国市场。

　　三是国内消费精品更加优质。全国各省、自治区和直辖市连续三年全部参展，华熙生物、科大讯飞、老凤祥等一批国内消费精品和老字号将集中展出，依托消博会桥梁连接国际市场。

　　四是首发首展首秀更加精彩。各参展企业和品牌将推出更多全球首发、中国首展，涵盖美妆用品、时尚腕表、珠宝钻石等诸多品类，助力海南打造全球消费时尚展示引领地。

　　五是消费精品类别更加丰富。在前两届的基础上，新增水上运动、露营、低空飞行等细分领域，更好地满足人们美好生活需要。

(责编：牛镛、袁勃)
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