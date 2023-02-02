原标题：奥维睿沃：海信系电视2022年12月出货量跃居全球第一

近日，奥维睿沃发布了2022年《全球电视品牌出货月度数据报告》，数据显示：2022年12月，海信系电视出货量232.6万台，超越三星(出货量210万台)，跃居全球第一，中国彩电品牌首次登顶全球第一。

数据显示，2022年度，海信系电视全球市场出货量2441.9万台，占有率12.06%，仅次于三星，排名第二。海信系电视2022年海外出货同比增长12.2%，欧洲、日本及新兴市场出货均有大幅增长。

至此，海信再一次坐实了卡塔尔世界杯赛场“中国第一，世界第二”的宣言。从统计表上的寂寂无名到全球出货量前二，海信代表的中国制造正在世界舞台上展现出信心和活力。

(责编：董童、李源)

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