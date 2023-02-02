原标题：世界湿地日 |助力双碳目标 中国太保持续创新筑牢生态屏障

2023年2月2日，是第二十七个世界湿地日，今年的主题为“湿地修复”。湿地被誉为“地球之肾”，与森林、海洋并称为地球三大生态系统，其固碳调节服务功能在应对气候变化方面发挥着不可替代的作用，是碳汇系统的重要组成部分。

湿地受损，保险赔

芦苇摇曳，候鸟纷飞，游客流连忘返……杭州湾国家湿地公园一幅人与自然和谐相处的美好画卷。

事实上，2022年台风“梅花”曾对宁波造成不小影响，杭州湾国家湿地公园也出现树木受灾受损。所幸的是，2022年4月，中国太保产险宁波分公司为湿地公园签发了全国首单碳汇湿地生态价值保险，保障湿地因台风、干旱等自然灾害原因受损导致湿地碳汇损失的风险。

台风过后，中国太保产险根据湿地的地理坐标位置与台风“梅花”风圈的位置来确定损失比例，快速确定赔偿额度，用于湿地管理建设单位灾后湿地碳汇资源救助和碳源清除、湿地资源培育、生态保护修复等费用支出，园区很快恢复正常开放，吸引了大量游客参观游玩。

党的二十大报告提出，推行草原森林河流湖泊湿地休养生息。湿地是地球上生态服务价值最高的生态系统之一，但由于人口的快速增长、不断扩大的生产和消费以及气候变化带来的影响，世界上90%的湿地已出现不同程度的退化，35%的湿地已在过去50年中消失，对全球生物多样性和生态系统功能造成了巨大威胁。

业内人士表示，中国太保湿地碳汇生态价值保险的创新探索，既有利于及时保护和恢复湿地的生态系统服务功能，又进一步推动了湿地资源的生态产品价值转化，是践行“绿水青山就是金山银山”的具体体现，对推动绿色金融支持湿地保护具有重大开拓性意义。

点绿成金，在路上

近年来，中国太保旗下中国太保产险持续加大服务经济社会绿色发展，明确绿色保险标准，持续完善绿色保险管理制度建设，聚焦支持绿色转型、提升民生福祉、服务实体经济韧性、助力对外开放提质等核心领域，形成产品矩阵并持续创新产品服务模式，推进绿色保险业务实现体系化发展。2022年，中国太保产险推出一系列行业首创碳汇保险产品，在包头落地全国首单草原碳汇遥感指数保险，在厦门落地全国首单茶园农业碳汇保险，在广西探索全国单株碳汇“乡村振兴+碳普惠”模式……目前，中国太保在生态环境碳汇保险、碳资产损失类保险、碳排放配额质押贷款保证保险等绿色保险创新产品40余款，绿色保险产品总量超过百款。

同时，为助力双碳战略，中国太保持续在负债端、投资端、运营端等多个维度践行ESG理念，完善服务绿色发展长效机制，以实际行动为经济和社会绿色转型注入强劲动力。2022年底，中国太保制定《中国太平洋保险(集团)股份有限公司环境、社会及治理规划》(2023-2025)，指导未来三年ESG工作，保障可持续发展战略的有效落地。中国太保将基于可持续发展战略和目标，积极开展应对气候变化、推动构建韧性社会、持续强化利益相关方管理等重点举措，加强绿色保险、绿色投资等绿色金融业务发展的牵引，围绕支持实体经济转型、助力乡村振兴、服务人民健康美好生活、支持可持续城市和社区、开展多层次社会公益行动等方面，持续深化产品和服务创新，在追求经济效益的同时创造更多社会价值，为推进中国式现代化贡献太保力量。

(责编：董童、李源)

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