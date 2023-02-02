人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年全球银行品牌价值500强榜单出炉 上海农商银行品牌价值大幅增长超26%

2023年02月02日17:08 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：2023年全球银行品牌价值500强榜单出炉！上海农商银行品牌价值大幅增长超26%

　　2月1日，Brand Finance联合英国《银行家》杂志发布《2023年全球银行品牌价值500强》榜单。上海农商银行品牌价值大幅上升超26%至10.71亿美元，排名较2022年上升14位至第194位，品牌评级升至“AA”。

　　2022年，上海农商银行开启品牌全面焕新，启用全新品牌标识、官方网站网址和官方IP，全面应用全新VI体系，旨在向社会各界彰显该行“生活存真、金融向善”的品牌价值主张，传递“价值成就品牌新生”的理念。

　　作为扎根上海70余年的本地金融机构，上海农商银行2005年在农信基础上整体改制成立，成为一家集农信基因与改革活力为一体的年轻“老字号”。多年来，以“普惠金融助力百姓美好生活”为使命，深耕“三农”、科创、小微、社区金融，树立起良好的市场口碑和品牌形象。2021年8月，该行登陆A股市场，强化推进“坚持客户中心、坚守普惠金融、坚定数字转型”核心战略，继续向着“价值创造”的目标迈进，为客户创造价值，为社会创造价值，也为自身提升价值。该行2022年业绩快报显示，截至2022年12月末，集团资产总额达1.28万亿元，较上年末增长10.62%；年内实现营业收入256.27亿元，同比增长6.05%；归母净利润109.74亿元，同比增长13.16%。同时继续保持良好的资产质量，集团不良贷款率0.94%；拨备覆盖率为445.32%，资产安全垫持续增厚。

　　2022年，上海农商银行在英国《银行家》杂志全球银行1000强中排名第124名，较上年提升25名；标普信用评级(中国)主体信用等级“AAspc-”，展望“稳定”。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年我国新增国际重要湿地18处 生物多样性丰富度提高
　　图为湖北仙桃沙湖国际重要湿地。图片来源：国家林草局官网 人民网北京2月2日电 （记者杨曦）2月2日是第27个世界湿地日，主题为“湿地修复”。…
2022全年财政账单出炉 积极财政进一步加力提效
　　2022年，面对复杂严峻的国内外环境和多重超预期因素叠加冲击，各级财政部门全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扎实推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，推动经济总体回稳向好。 近日，财政部召开2022年度财政收支情况网上新闻发布会，介绍2022年度财政收支情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部