原标题：2023年全球银行品牌价值500强榜单出炉！上海农商银行品牌价值大幅增长超26%

2月1日，Brand Finance联合英国《银行家》杂志发布《2023年全球银行品牌价值500强》榜单。上海农商银行品牌价值大幅上升超26%至10.71亿美元，排名较2022年上升14位至第194位，品牌评级升至“AA”。

2022年，上海农商银行开启品牌全面焕新，启用全新品牌标识、官方网站网址和官方IP，全面应用全新VI体系，旨在向社会各界彰显该行“生活存真、金融向善”的品牌价值主张，传递“价值成就品牌新生”的理念。

作为扎根上海70余年的本地金融机构，上海农商银行2005年在农信基础上整体改制成立，成为一家集农信基因与改革活力为一体的年轻“老字号”。多年来，以“普惠金融助力百姓美好生活”为使命，深耕“三农”、科创、小微、社区金融，树立起良好的市场口碑和品牌形象。2021年8月，该行登陆A股市场，强化推进“坚持客户中心、坚守普惠金融、坚定数字转型”核心战略，继续向着“价值创造”的目标迈进，为客户创造价值，为社会创造价值，也为自身提升价值。该行2022年业绩快报显示，截至2022年12月末，集团资产总额达1.28万亿元，较上年末增长10.62%；年内实现营业收入256.27亿元，同比增长6.05%；归母净利润109.74亿元，同比增长13.16%。同时继续保持良好的资产质量，集团不良贷款率0.94%；拨备覆盖率为445.32%，资产安全垫持续增厚。

2022年，上海农商银行在英国《银行家》杂志全球银行1000强中排名第124名，较上年提升25名；标普信用评级(中国)主体信用等级“AAspc-”，展望“稳定”。

(责编：董童、李源)

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