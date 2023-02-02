原标题：“从一人到众人”，联合国新闻关注中国农业的数字转型

联合国粮食及农业组织在去年10月举行的亚太区域农业粮食体系转型研讨会上曾指出，全世界80%以上的小农和家庭农民位于亚太区域，他们的利益和生计必须得到保障。作为一个主要经济体，中国长期面临“大国小农”的局面，其小农户总数约占农业经营户总数的98%。那么在此情况下，中国要如何实现粮农组织提出的“更好生产、更好营养、更好环境、更好生活以及不让任何人掉队”的愿景？近期《联合国新闻》重点关注中国农业的数字转型之道，其中也关注到越来越多的“新农人”正在成长，在越来越发达的电商环境下，他们“从一人到众人”，成为加快农产品上行、助力乡村振兴的数字推手。

“洪湖水，浪打浪，洪湖岸边是家乡”，正如这首在中国脍炙人口的民歌所唱的那样，湖北省荆州市洪湖一带是著名的鱼米之乡，这里的莲藕和菱角更是品质优良。

然而，这些农产品却没能卖上好价格，因为它们走出洪湖最常见的方式就是大规模批发给前来收购的商人，这让分散的农户很难有议价空间。以至于一些农户不得不先赊账来购买肥料，等到以很低的价格把这些优质的农产品出手之后才能还账。

洪湖“新农人”崭露头角

2020年，受到新冠疫情的影响，洪湖莲藕的销路更是遇到问题。但正是在这个困难时刻，一个返乡创业的90后洪湖姑娘用电商直播这个“支点”撬动了“深陷泥潭”的销量，她就是当地“新农人”的代表赵美丽。

所谓“新农人”，指的是对于数字营销有着先天的敏感度和领悟力、同时具备创新管理理念的青年一代，他们通常成长于农村地区，对农村和农业怀有深厚的个人感情。用赵美丽自己的话来说，“手机就是我的新农具，直播就是我的新农活”。

摸索电商直播

从在大城市做财务工作到走进藕塘跟泥巴打交道，赵美丽的个人转型其实并非一帆风顺。一方面，老乡们对电商直播知之甚少，甚至觉得是不务正业；另一方面，万事开头难，直播间里最初整整四个月只有几十个人。

虽然当时赵美丽的心情就像莲藕一样陷在淤泥里，但她没有轻言放弃。在向种植户深入讨教莲藕种植技术的同时，她还干脆把直播间搬到田间地头，用最原生态的方式，展示农产品生长环境和种植模式，通过说真话、讲实情，来拉近与粉丝的距离。而这样的坚持也的确得到了回报。

赵美丽介绍，短短两年时间，我的粉丝数从30涨到了30万，最火的视频播放量大概有2000万。得益于直播，现在莲藕的卖价比之前提高了一倍，老乡们也看到了这样的改变。我最骄傲的一件事，就是五个小时的时间卖了差不多有八万斤的菱角，当天就把我们洪湖的菱角全部都卖完了。

种藕种出好环境

更让赵美丽有底气的是，她发现莲藕产业不仅是可以让乡亲们腰包鼓起来的“金色产业”，还是能够改善环境的“绿色产业”。对于这一点，她也从当地从事农村工作40多年的水产工程师曾令旗那里获得了印证。

曾令旗表示，莲藕本身有较强的集束功能和净化水质的功能，所以水体里面的富营养和其他一些有害物质都被它集束、净化，转化成了能量。

赵美丽做直播中就时常在藕塘中抓到泥鳅和鳝鱼，让她感到兴奋不已。曾令旗认为，这恰恰说明当地的水土环境有了很大的改善。不仅如此，人们绿色种养的意识也在提高：这三年种了池藕，下两年就养池鱼。这种“鱼藕共生”的轮作模式可以综合利用池塘里的有机质，实现效益和环保的双赢，体现了可持续农业的理念。

从一人到众人

依托于洪湖的生态美，“浑身都是宝”的莲藕还在不断支持赵美丽的电商之路转型升级。在她的直播带货中，除了初级农产品，像藕夹、野藕汁、纯藕粉这样开袋即食的方便食品，以及莲藕排骨汤这类预制菜也已经销往中国各地；甚至在今年走出国门，远销美国洛杉矶。

按照赵美丽的话来说，这两年洪湖直播电商正起飞，当地现在做直播的已经有五六十人。他们之间你追我赶的状态可能让不少人觉得“很卷”，但却让赵美丽感受到了动力和希望。

赵美丽说：“今天你卖2000单，我明天卖3000单。我们就是想把洪湖莲藕的区域公共品牌一起打出去，而我一个人的力量肯定是不够的。现在大家的状态可以用一句话来概括‘我们聚是一团火，散是满天星’。”

农业发展新势力

放眼全中国，“新农人”的成长的确呈现出“四处开花”的势头，这也引起了一些农产品上行头部平台的关注，尤其是以农起家的拼多多。

根据拼多多发布的数据，该平台上仅95后“新新农人”的数量就从2019年的2.97万增长到了2021年的12.6万多，在涉农商家中的占比超13%。在带领小农户发展地方特色农业和打造农产品品牌方面，这个群体已成为一支不可或缺的力量。

拼多多副总裁侯凯笛在接受《联合国新闻》专访时就强调，在整个农业生产链路当中，对于“新农人”的培养是拼多多非常重视的一环。因为他们更加贴近一线，能够根据消费者的需求深入到生产端实施优化，并对整个供应链进行一个整体把控。

侯凯笛认为：“很多时候我们也发现，他们的制度也是非常新的，有很多用的这种合伙人的制度。他们还擅长去整合产业链的上下游，这样就让整个农业的附加值会变得更高。我们也通过一些田野调查发现，我们现在的这些年轻的‘新农人’平均都可以带动5到10位“95后”参与到电商创业当中，而且每一个这样的一个小小的团队也能够带动当地的就业岗位至少超过50个。

创新加持

除了强调人力资本以外，粮农组织还在其《2022-31年战略框架》中把技术和创新列为推动农业粮食体系转型的“加速因素”。对此，拼多多同样进行了重点投入和长期布局，并且获得了粮农组织的肯定。

去年12月，拼多多荣获2022年度联合国粮农组织创新奖。粮农组织总干事屈冬玉在颁奖仪式上特别强调，拼多多在耕作管理和减排技术方面有很多很好的创新实践，为全球农业可持续发展和全球粮食安全做出了重大贡献。

侯凯笛解释道，拼多多所做的其实就是在贯穿生产、供应链、流通和消费的农业全链路当中加强供需匹配，促进农产品的生产端和消费端持续地向可持续发展的方向转型。

“农地云拼”

具体来讲，拼多多的一大创举就是建立了“农地云拼”模式，也就是从时间和空间上激发并聚集大量分散的需求，同时对接千家万户的小规模供应商，在云端形成一个农产品产销直联的大市场。

侯凯笛表示，其实“农地云拼”是在提高农产品订单的集中程度和确定性，从而使得农产品从生产端就能够更加有的放矢和精准地进行种植。“那另外一点呢，我们也是通过更加准确的供需匹配以及对物流的优化，能够大大地减少物流运输的环节和时间，提高它的效率，同时也能够更加节能。”

农业上游的前沿探索

侯凯笛还介绍，过去三年来，在粮农组织的指导和参与之下，拼多多联合中国农大、浙江大学和全球其他一些顶尖高校主办了农研科技大赛等活动，对推动农业的生产减排和农业的可持续发展做一些前沿的探索和尝试。其中包括草莓和番茄的数字化种植，以及在没有日照和土壤的环境下，以更加低能耗的方式种出更加高产高质的水果和蔬菜。

应该看到的是，农业粮食体系中的经济、社会和环境层面是相互关联的。粮农组织由此提出要建设更高效、更包容、更有韧性且更可持续的农业粮食体系，以支持落实《2030年可持续发展议程》。

侯凯笛认为，可持续发展目标强调的就是包容性的增长，以及经济、社会和环境的协同发展。对于这种发展理念，拼多多表示十分认同，也承诺将继续让自身的农业业务与之深度融合。

(责编：董童、李源)

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