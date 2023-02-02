人民网 黄盛

“国企改革三年行动主要目标任务已经完成”“中央企业存量法人户数大幅压减”“‘两非’‘两资’清退任务基本完成”……日前，全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议在北京召开。会议认为，三年来各方面共同努力，有力推动国企党的领导与公司治理相统一，更加突出强调市场主体地位，三项制度改革更大范围落地见效，企业办社会和历史遗留问题全面解决，鼓励科技创新的体制机制不断完善，国资监管的专业化、体系化、法治化水平不断提高。

三年行动收官 这些成绩可圈可点

自2020年6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》，正式拉开了国企改革三年行动的大幕。

改革推动高质量发展。安徽省马鞍山市中钢天源钕铁硼厂烧结车间繁忙有序，企业正在生产实践中验证节能改革方案。 受访者供图

中国特色现代企业制度建设、国有经济布局优化和结构调整、深化混合所有制改革、健全市场化经营机制、“双百行动”、区域性综改试验……一项项改革举措跑出了“加速度”。

数据带来的感受更直观。三年行动以来，经理层成员任期制和契约化管理在各级国有企业全面推开，覆盖全国超8万户企业共22万人；多种中长期激励措施惠及49.1万名骨干员工；在建立现代企业制度上，目前已有1.3万户中央企业子企业和2.5万户地方各级国有企业子企业建立了董事会，其中外部董事占多数的比例达99.9%。2020年以来，中央企业引入各类社会资本超过9000亿元，混合所有制改革更加注重经营机制转换，中央企业战略性新兴产业年均投资增速超过20%，营业收入占比达35%以上；国企“两非”“两资”清退任务基本完成，以市场化方式盘活存量资产3066.5亿元……

“国企改革三年行动实现了‘三个明显成效’预期目标。”国务院国资委党委书记、主任张玉卓在1月6日召开的中央企业负责人会议上说，在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制上取得了明显成效，在推动国有经济布局优化和结构调整上取得了明显成效，在提高国有企业活力和效率上取得了明显成效。

改革不停歇 加快建设世界一流企业

抓好健全市场化经营机制，是改革的重要内容。“改革出效率，改革添活力，企业的稳健发展离不开改革的支撑。”新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞此前做客人民网“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈时表示，市场化经营机制强化了国有企业市场主体的地位，维护了企业法人财产权和经营自主权；大力推行经理层成员任期制和契约化管理，让具备条件的企业特别是商业类子企业，按照市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出原则，加快了推行职业经理人制度；全面推进用工市场化，完善市场化薪酬分配机制，推动了薪酬分配向作出突出贡献的人才和一线岗位倾斜。

新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞接受人民网“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈采访。人民网 许峥摄

提升国有资本运营效率、提高国有资本回报，是改革的目标之一。中国国新党委书记、董事长周渝波在参加上述人民网系列访谈时表示，国企改革三年行动中，中国国新以“强功能、优机制、激活力”为主线，细化明确了八个方面108项改革任务，建立了“一本账、三清单、四张表”闭环管理机制，狠抓改革任务的落地落实，持续开展特色化、差异化、专业化的国有资本运营。

中国国新党委书记、董事长周渝波（左二）接受人民网访谈。人民网 许峥摄

改革创新没有完成时，一直在路上。中国核电党委书记、董事长卢铁忠向人民网介绍，2020年以来，中国核电从完善中国特色现代企业制度、推进国有经济布局优化和结构调整、积极稳妥深化混合所有制改革、健全市场化经营机制、抓好改革专项工程和加强国有企业党的领导和党的建设等6个方面制定了重点改革任务。下一步，公司将以推动全球核能事业高质量发展为己任，“五业并举”赋能美好生活。

中国核电党委书记、董事长卢铁忠（右二）做客人民网“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈。 人民网记者 于凯摄

国企改革，千帆竞渡，击鼓催征。此次会议指出，要认真学习领会党的二十大精神，落实中央经济工作会议决策部署，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。深化对国企改革的规律性认识，牢牢把握正确方向，聚焦国企功能作用和历史使命，坚持问题导向，坚持正确改革方法，广泛调动地方和企业积极性。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经