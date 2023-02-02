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商务部：中方愿与澳方推动双边经贸合作向前发展

2023年02月02日20:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月2日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部综合司司长杨涛2日说，不久前，中澳两国领导人在印尼巴厘岛举行会晤，为双边关系改善指明了方向。中方愿与澳方共同落实好两国领导人重要共识，本着相互尊重、互利共赢的原则，拓展合作，管控分歧，推动双边经贸合作向前发展。

　　在国新办当天举行的新闻发布会上，有记者问：继上个月宣布四家中国煤炭进口商获得恢复进口澳大利亚煤炭的许可后，中国是否计划很快取消对澳大利亚棉花、岩龙虾、葡萄酒和大麦等更广泛出口产品的限制？

　　杨涛在发布会上回应称，中澳贸易的主体是企业。两国企业根据需求和市场条件，自主作出商业决定。中方采取的检验检疫和贸易救济等措施，严格遵守中国法律法规和世贸组织规则，将其误读为限制措施显然是不合适的。

　　杨涛表示，经双方商定，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。

(责编：袁勃、牛镛)
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