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证监会明确2023年资本市场改革发展重点

2023年02月02日21:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月2日电（记者刘羽佳）证监会官网2日发布消息，当日证监会召开2023年系统工作会议，研究部署2023年资本市场改革发展重点工作。

　　日前，全面实行股票发行注册制改革正式启动。会议强调，全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革。按照党中央、国务院批准的总体实施方案，扎实细致做好制度规则制定修订、在审企业平移、技术系统准备、监管转型、廉洁风险防控等工作，集全系统之力推动这项关乎资本市场全局的重大改革平稳落地。稳步推进资本市场制度型开放，深化与境外市场互联互通。

　　就如何更加精准服务稳增长大局，会议指出，增强股债融资、并购重组政策对科创企业的适应性和包容度。大力推进公募REITs常态化发行。在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节，推出更多务实举措。

　　在统筹推动提高上市公司质量和投资端改革方面，会议表示，深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。

　　在坚守监管主责主业方面，会议明确，围绕全面实行注册制后的市场秩序和生态塑造，加强各条线监管力量统筹，提升监管效能，推动各类市场主体依法合规稳健经营，督促行业机构完善合规内控和激励约束机制，加强从业人员管理，严厉打击违法违规活动。

　　同时，就如何巩固防范化解重大金融风险攻坚战持久战成效，会议提出，加强综合研判和前瞻应对，稳妥有序化解私募基金、地方交易场所、债券违约等重点领域风险，协同打击金融乱象，净化市场生态。

(责编：袁勃、牛镛)
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