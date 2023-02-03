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去年新能源汽车产量预计同比增长142.5%

重庆汽车产业跑出加速度（坚定信心  开局起步）

本报记者  王斌来  刘新吾
2023年02月03日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进位于重庆两江新区的赛力斯智慧工厂，机械臂伸缩旋转，1000多台机器人有序协作，激光焊接高速运转。在这里，冲压完成一套汽车部件仅需5秒钟。

　　中央经济工作会议提出，提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。作为全国重要的汽车生产基地，重庆加快从传统汽车产业转向智能网联新能源汽车产业。

　　作为重庆民营汽车龙头企业，赛力斯从2016年起主动求变，开始研发新能源汽车，依靠技术创新，对产品进行提档升级。

　　效率提升，得益于产线智能化改造。赛力斯两江智慧工厂以数字化为重要驱动力，结合人工智能、物联网、云计算等新技术，实现关键程序100%自动化。“以检测环节为例，整条生产线有8台测量机器人进行激光测量，测量精度可达0.001毫米。”赛力斯集团董事长张兴海说，生产线上的工人少了，生产质量却更高了。

　　智能制造增效率，科技创新提质量。赛力斯每年拿出销售收入的约10%投入创新研发，过去6年，累计研发投入超100亿元；3000多人的研发团队，拥有新能源智能汽车专利技术3000多项……

　　赛力斯科技中心动力设计院技术总监曹强介绍，公司研发的超级电驱智能技术平台（DE-i），可自动识别860余种场景，敏锐智能控制，提高行驶效率。“相当于在跑步中，跑出最科学的姿势和节奏，节省体力，跑得更远。”

　　效率为基，创新为翼，赛力斯实现产销两旺。2022年，公司新能源汽车销量达135054辆，同比增长225.9%。海外业务态势良好，去年上半年境外汽车销量同比增长103%。

　　赛力斯的转型升级，是重庆汽车产业发展的缩影。从出台支持智能网联新能源汽车推广应用激励措施，到着眼“芯屏器核网”布局全产业链，重庆瞄准智能网联新能源汽车发展方向，打出“组合拳”，努力打造产业新生态。

　　在长安汽车全球研发中心，6000多名技术人员正紧锣密鼓开展研发。目前，长安已掌握智能低碳关键技术600余项，2022年专利申请量达4745件，多项产品达到行业先进水平。

　　各区县共同发力。两江新区拥有10家整车企业、200余家配套企业以及一大批研发企业；永川区无人自动驾驶车辆正式上街运营，将打造全国自动驾驶全场景示范城市……

　　2022年，重庆汽车产业跑出加速度，新能源汽车产量预计达36.9万辆，同比增长142.5%，占全市汽车产量比重提高至17.7%。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月03日 01 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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