本报记者 田豆豆 李 霞 强郁文

启动机器，切割头行云流水般在钢材上雕琢，喷溅出耀眼的火花……春节假期后首个工作日，华工科技产业股份有限公司里一片繁忙景象，车间里，技术人员正对即将发往海外的三维五轴激光切割机开展生产调试。

“这是我们公司的‘拳头产品’，应用于汽车等领域复杂曲面零件的制造，定位精度达0.03毫米，不到头发丝直径的一半。”华工科技董事长马新强介绍，过去这款产品切割效率不高，经过与华中科技大学联合研发，产品综合效率提升15%，市场占有率稳居国内同类产品前列。

2022年6月，习近平总书记在湖北武汉考察时强调，高端制造是经济高质量发展的重要支撑。党的二十大报告提出，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。华工科技的发展，是湖北制造业转型升级加力提速的缩影。以建设全国重要的先进制造业基地为目标，以高端化引领、智能化赋能、绿色化转型为主攻方向，湖北正加快构建“51020”现代产业集群：打造光芯屏端网、汽车制造等5个万亿级支柱产业，巩固提升高端装备、先进材料等10个五千亿级优势产业，培育壮大新能源与智能网联汽车、北斗及其应用等20个千亿级特色产业集群。

靠背后倾、腿部抬升，国产大飞机C919上的“摇篮式”旅客座椅，由专精特新“小巨人”企业湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司设计生产。“飞机设备属于高端装备，研发投入大。近年来，各级政府补贴研发经费550多万元，还在融资、设备、供应链、人才引进等方面提供支持。”航宇嘉泰董事长王廷江说，公司连续10多年拿出营业收入的10%以上投入研发，突破航空座椅适坠性关键技术，与国际主流商用飞机制造商达成长期合作，近年来销售额大幅增长。

向高端化迈进，离不开产业创新力的稳步提升。集聚各方优势资源，加快组建产业技术创新联合体；强化产业创新人才引育，实行战略科技人才全权负责制……在湖北，产业关键核心技术攻关正加快推进。2022年，全省围绕重点产业领域开展关键核心技术和产品攻关，组织实施科技重大专项17项、重点研发项目854项；9家湖北实验室加快实体化运行，研发出国内首台铁路轨道在线强化与修复车辆等一批重大成果。

通过智能化改造，湖北回天新材料股份有限公司的新能源汽车粘接材料生产线效率提升5倍；瞄准工业互联网，东风岚图汽车科技有限公司建成5G全连接工厂，能耗及空间成本降低30%以上……荆楚大地上，推进制造业智能化改造和数字化转型方兴未艾。

湖北大力实施“技改提能、制造焕新”行动和数字经济跃升工程，推动大数据、云计算等新技术在工厂广泛应用，加快5G等新型信息基础设施建设，实施以先进生产线为特征的迭代改造，不断提升生产装备和生产过程智能化水平。2022年，湖北实施亿元以上技改项目2469个，完成投资3332亿元。目前，全省在建5G全连接工厂108家，4.6万家工业企业上云，覆盖率超过45%；企业关键工序数控化率达58.1%。

在湖北祥云（集团）化工股份有限公司的生产线上，磷石膏废渣经二次过滤、吸干、降磷，变成了建材原料。由中国五环工程有限公司攻克的磷石膏无害化处理技术，将磷石膏综合利用率提升至60%以上，目前已在湖北省示范推广。

湖北持续推进绿色制造，围绕节能环保技术装备、资源综合利用等领域，加快构建高效节能、先进环保、资源循环利用产业体系，已创建全国示范绿色产品33个、绿色工厂53家。

科技创新为产业升级注入新动能。2022年，湖北新增国家级制造业单项冠军12家，新增国家级专精特新“小巨人”企业303家；全省高技术制造业增加值增长21.7%，对工业增长贡献率达到41.2%。

“我们将牢牢把握动能转换这个主攻方向，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，全面提升产业体系现代化水平。”湖北省委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 01 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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