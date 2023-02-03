人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

扎实推动稳经济一揽子政策和接续措施落实落地

去年商务运行总体实现稳中有进（权威发布）

本报记者  罗珊珊
2023年02月03日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2月2日，国新办举行新闻发布会，邀请商务部相关负责人，介绍2022年商务工作及运行情况。商务部副部长郭婷婷表示，2022年，商务部积极应对超预期因素冲击，扎实推动稳经济一揽子政策和接续措施落实落地，全年商务运行总体实现稳中有进，为经济社会大局稳定作出了积极贡献。

　　外贸作出新贡献

　　“2022年是我国外贸发展极其艰难的一年。”商务部对外贸易司司长李兴乾说，广大外贸企业迎难而上，外贸经受住了各种风险考验，表现超出预期，圆满实现保稳提质目标。总体看，2022年中国外贸站上了新高度，释放了新动能，作出了新贡献。

　　站上新高度，2022年中国进出口规模再创历史新高，达42万亿元，这是在2021年超高基数之上实现的新突破，中国连续6年保持货物贸易第一大国地位。

　　释放新动能，2022年，以电、光、锂“新三样”，即电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年，电动汽车出口增长131.8%，光伏产品增长67.8%，锂电池增长86.7%。同时，跨境电商、市场采购贸易方式等外贸新业态蓬勃发展，进出口规模超过3万亿元，占外贸比重超过7%。

　　作出新贡献，全年货物与服务净出口对GDP的增长贡献率达到17.1%，拉动GDP增长0.5个百分点。全年有进出口实绩的外贸企业59.8万家，比2021年增加3.1万家，有力促进我国稳岗就业。

　　利用外资方面，商务部外国投资管理司负责人孟华婷表示，2022年，吸收外资面对很多不利因素的影响，商务部会同各部门、各地区扎实推进外资工作，实现吸收外资规模扩大、结构优化、质量提升。

　　2022年，引资规模再创历史新高，在2021年两位数增长的基础上，2022年吸收外资继续保持稳定增长。展望2023年，孟华婷表示，中国市场对外资的“磁吸力”持续增强。

　　多双边合作实现新突破

　　《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效实施，一年来取得了积极的成效。

　　有力促进了贸易投资发展。从贸易看，2022年我国与RCEP的其他成员进出口总额达到12.95万亿元，同比增长7.5%，占我国外贸总额的30.8%。其中，我们对8个成员的进出口增速超过了两位数。从双向投资来看，2022年我国对RCEP其他成员的非金融类直接投资179.6亿美元，增长18.9%，吸收他们的直接投资235.3亿美元，增长23.1%，双向投资的增速都高于总体水平。

　　广大企业切实享受到了协定红利。RCEP实施叠加此前我国和RCEP其他成员已经生效的双边自贸协定，为企业更好享惠创造了良好条件。2022年我国出口企业申领RCEP项下的原产地证书和开具原产地声明一共67.3万份，享惠出口货值达到2353亿元，预计享受进口国关税减让15.8亿元。我国企业享惠进口货值653亿元，享受税款减免15.5亿元。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。过去一年，在各方共同努力下，“一带一路”经贸合作迈出了新步伐。

　　贸易投资较快增长。2022年，我国与“一带一路”沿线国家贸易规模创历史新高，货物贸易额达13.8万亿元，同比增长19.4%，高于整体增速11.7个百分点。我国与沿线国家双向投资也迈上新台阶，涵盖多个行业，其中对沿线国家非金融类直接投资1410.5亿元，沿线国家对华实际投资891.5亿元，同比分别增长7.7%、17.2%。

　　项目建设扎实有效。全年在沿线国家承包工程新签合同额8718.4亿元，完成营业额5713.1亿元，分别占承包工程总额的比重是51.2%和54.8%。中老铁路、匈塞铁路等重点项目建设运营稳步推进，一批“小而美”的农业、医疗、减贫等民生项目也相继落地。境外经贸合作区提质升级，截至2022年底，我国企业在沿线国家建设的合作区已累计投资3979亿元，为当地创造了42.1万个就业岗位。

　　合作领域不断拓展。我国全年与相关国家签署绿色发展、数字经济、蓝色经济等领域投资合作备忘录达到31个，“丝路电商”朋友圈不断扩大，建立双边电子商务合作机制的伙伴国已增加到29个。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月03日 04 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国企改革三年行动“收官”：企业焕发新活力 千帆竞渡创一流
　　“国企改革三年行动主要目标任务已经完成”“中央企业存量法人户数大幅压减”“‘两非’‘两资’清退任务基本完成”……日前，全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议在北京召开。会议认为，三年来各方面共同努力，有力推动国企党的领导与公司治理相统一，更加突出强调市场主体地位，三项制度改革更大范围落地见效，企业办社会和历史遗留问题全面解决，鼓励科技创新的体制机制不断完善，国资监管的专业化、体系化、法治化水平不断提高。…
机器人应用领域加速拓宽 优必选科技拟赴港IPO
　　人民网北京2月2日电 （记者栗翘楚）1月31日，港交所网站披露深圳市优必选科技股份有限公司（简称“优必选科技”）递交的招股说明书。优必选科技拟在港股主板上市，冲刺“人形机器人第一股”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部