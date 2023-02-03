本报记者 罗珊珊

2月2日，国新办举行新闻发布会，邀请商务部相关负责人，介绍2022年商务工作及运行情况。商务部副部长郭婷婷表示，2022年，商务部积极应对超预期因素冲击，扎实推动稳经济一揽子政策和接续措施落实落地，全年商务运行总体实现稳中有进，为经济社会大局稳定作出了积极贡献。

外贸作出新贡献

“2022年是我国外贸发展极其艰难的一年。”商务部对外贸易司司长李兴乾说，广大外贸企业迎难而上，外贸经受住了各种风险考验，表现超出预期，圆满实现保稳提质目标。总体看，2022年中国外贸站上了新高度，释放了新动能，作出了新贡献。

站上新高度，2022年中国进出口规模再创历史新高，达42万亿元，这是在2021年超高基数之上实现的新突破，中国连续6年保持货物贸易第一大国地位。

释放新动能，2022年，以电、光、锂“新三样”，即电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年，电动汽车出口增长131.8%，光伏产品增长67.8%，锂电池增长86.7%。同时，跨境电商、市场采购贸易方式等外贸新业态蓬勃发展，进出口规模超过3万亿元，占外贸比重超过7%。

作出新贡献，全年货物与服务净出口对GDP的增长贡献率达到17.1%，拉动GDP增长0.5个百分点。全年有进出口实绩的外贸企业59.8万家，比2021年增加3.1万家，有力促进我国稳岗就业。

利用外资方面，商务部外国投资管理司负责人孟华婷表示，2022年，吸收外资面对很多不利因素的影响，商务部会同各部门、各地区扎实推进外资工作，实现吸收外资规模扩大、结构优化、质量提升。

2022年，引资规模再创历史新高，在2021年两位数增长的基础上，2022年吸收外资继续保持稳定增长。展望2023年，孟华婷表示，中国市场对外资的“磁吸力”持续增强。

多双边合作实现新突破

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效实施，一年来取得了积极的成效。

有力促进了贸易投资发展。从贸易看，2022年我国与RCEP的其他成员进出口总额达到12.95万亿元，同比增长7.5%，占我国外贸总额的30.8%。其中，我们对8个成员的进出口增速超过了两位数。从双向投资来看，2022年我国对RCEP其他成员的非金融类直接投资179.6亿美元，增长18.9%，吸收他们的直接投资235.3亿美元，增长23.1%，双向投资的增速都高于总体水平。

广大企业切实享受到了协定红利。RCEP实施叠加此前我国和RCEP其他成员已经生效的双边自贸协定，为企业更好享惠创造了良好条件。2022年我国出口企业申领RCEP项下的原产地证书和开具原产地声明一共67.3万份，享惠出口货值达到2353亿元，预计享受进口国关税减让15.8亿元。我国企业享惠进口货值653亿元，享受税款减免15.5亿元。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。过去一年，在各方共同努力下，“一带一路”经贸合作迈出了新步伐。

贸易投资较快增长。2022年，我国与“一带一路”沿线国家贸易规模创历史新高，货物贸易额达13.8万亿元，同比增长19.4%，高于整体增速11.7个百分点。我国与沿线国家双向投资也迈上新台阶，涵盖多个行业，其中对沿线国家非金融类直接投资1410.5亿元，沿线国家对华实际投资891.5亿元，同比分别增长7.7%、17.2%。

项目建设扎实有效。全年在沿线国家承包工程新签合同额8718.4亿元，完成营业额5713.1亿元，分别占承包工程总额的比重是51.2%和54.8%。中老铁路、匈塞铁路等重点项目建设运营稳步推进，一批“小而美”的农业、医疗、减贫等民生项目也相继落地。境外经贸合作区提质升级，截至2022年底，我国企业在沿线国家建设的合作区已累计投资3979亿元，为当地创造了42.1万个就业岗位。

合作领域不断拓展。我国全年与相关国家签署绿色发展、数字经济、蓝色经济等领域投资合作备忘录达到31个，“丝路电商”朋友圈不断扩大，建立双边电子商务合作机制的伙伴国已增加到29个。

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 04 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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