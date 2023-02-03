第三届消博会招展基本完成
2023年02月03日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报海口2月2日电 （记者曹文轩）记者2日从第三届中国国际消费品博览会筹备进展情况新闻发布会上获悉：本届消博会由商务部和海南省人民政府共同主办，将于4月11日至15日在海南省海口市举办，4月10日举行开幕式等活动。
据介绍，本届消博会将成为2023年四大展会中首场线下举办的展会，众多境外全球头部企业高管和专业采购商将率团入境参展参会，面对面开展品牌推介和供需对接。截至目前，本届消博会各项筹备工作进展顺利，全球招展工作基本完成。本届消博会展览总面积10万平方米，其中，国际展区8万平方米，国内展区2万平方米。
海南国际经济发展局副局长姬国辉表示，从招展总体情况看，本届消博会呈现几个特点：一是全球头部企业、品牌集聚；二是重点国别和地区积极参展；三是国内消费精品更加优质；四是首发首展首秀更加精彩；五是消费精品类别更加丰富。
《 人民日报 》（ 2023年02月03日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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