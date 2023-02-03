三部门印发行动方案
加快推进养老和家政服务标准化
将分批部署一百五十个标准化试点示范项目
2023年02月03日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月2日电 （记者欧阳洁）近日，市场监管总局（标准委）、民政部、商务部联合印发《养老和家政服务标准化专项行动方案》（以下简称《行动方案》），对近3年养老和家政服务标准化工作提出明确要求。《行动方案》提出，到2025年，养老和家政服务标准体系基本健全，标准化发展基础更加牢固，标准推广应用效果日益凸显。标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，养老和家政服务标准体系结构不断优化，服务标准加速提档升级，出台100项养老和家政服务领域标准，形成服务标准多元供给格局。
养老和家政服务标准化专项行动是《国家标准化发展纲要》提出的5个专项行动之一。《行动方案》围绕有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，促进家政服务业提质扩容，提出到2025年养老和家政服务标准化工作的总体目标，以及4大方面、10项重点任务。在标准体系建设方面，《行动方案》提出优化养老和家政服务标准供给结构，厘清了国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准等标准化工作方向。在标准实施与监督方面，《行动方案》提出向消费者明示服务标准、完善标准实施信息反馈机制、分批部署150个标准化试点示范项目等任务。在标准化能力建设方面，《行动方案》提出推动将标准化知识纳入养老、家政从业人员技能培训，建立以标准为支撑、覆盖从业人员和服务机构的评价机制。在标准国际化方面，《行动方案》提出促进养老和家政服务领域国内国际标准衔接、强化国际标准化人才培养。
据市场监管总局相关负责人介绍，下一步，市场监管总局（标准委）将会同民政部、商务部进一步优化养老和家政服务标准体系，加速服务标准提档升级，以标准引领养老和家政服务业规范化、品质化、数字化、融合化发展，形成标准化与养老和家政行业联动发展新局面。
《 人民日报 》（ 2023年02月03日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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