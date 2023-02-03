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2022年我国企业承接服务外包合同额同比增长14.2%

2023年02月03日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月2日电  （记者罗珊珊）商务部服贸司负责人2日介绍，2022年，我国服务外包产业继续保持稳步增长，展现出较强韧性和发展活力。

　　从产业规模看，2022年，我国企业承接服务外包合同额24371亿元，执行额16514亿元，同比分别增长14.2%和10.3%。其中，承接离岸服务外包合同额13177亿元，执行额8953亿元，同比分别增长16.7%和4.1%。

　　从业务结构看，我国企业承接离岸业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为1462亿元和3819亿元，同比分别增长11.8%和6.2%。承接离岸信息技术外包（ITO）执行额为3672亿元，同比微降0.6%。其中，信息技术解决方案服务、新能源技术研发服务、互联网营销推广服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长129.1%、61.3%和49.2%。

　　从区域布局看，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额11825亿元，执行额8018亿元，同比分别增长23.3%和9.3%，分别占全国总额的89.7%和89.6%。长三角地区承接离岸服务外包合同额6024亿元，执行额4523亿元，同比分别增长18.1%和12.5%，分别占全国总额的45.7%和50.5%。

　　从国际市场看，我国承接RCEP成员国离岸服务外包执行额2089亿元，同比增长4.2%，合计占离岸服务外包执行额的23.3%。其中，承接新西兰和新加坡等国家离岸服务外包执行额增长较快，同比分别增长78.8%和39.0%。我国承接“一带一路”沿线国家离岸服务外包执行额1821亿元，同比增长12.7%。

　　从企业性质看，我国民营企业承接离岸服务外包执行额2844亿元，占全国31.8%，同比增长22.6%，较全国平均增速高18.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额3885亿元，占全国43.4%，同比增长5.0%。

　　从吸纳就业看，2022年，我国服务外包新增从业人员102万人，其中大学及以上学历69万人。截至2022年底，我国服务外包累计吸纳从业人员1498万人，其中大学及以上学历966万人，占64.5%。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月03日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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