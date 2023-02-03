本报记者 王 观

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2022年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超4.2万亿元，减税降费成效显著。建立纳税人清册、优化税收营商环境、连续开展“便民办税春风行动”……一项项税费支持政策不断落实，一笔笔退税资金及时到位，有关部门持续提升税费服务水平，有效减轻了企业税费负担，进一步激发了市场活力。

“2022年，全年新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，为助力稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。全年组织税费收入31.7万亿元，圆满完成了收入任务，为国家治理提供了坚实的财力保障。”国家税务总局党委委员、副局长王道树在近日举办的国家税务总局2022年度新闻发布会上表示。

2022年，我国实施了系列税费支持政策，企业获得感增强。2022年，国家统计局对工业企业进行了三次留抵退税政策成效调查，结果显示，已享受大规模增值税留抵退税政策红利的企业普遍反映减负效果十分明显。全国工商联组织的2022年度万家民营企业评营商环境调查结论显示，企业对税费支持政策落实的满意度位居前列，税费缴纳便利度连续3年成为政务环境评价中满意度最高的事项。

多措并举让好政策落细落实

近八成个体工商户在2022年无需缴纳税款

春节期间，位于山东青岛高新区丰沛路的星悦鲜生智慧市场内，货品陈列井然有序、新鲜果蔬琳琅满目。“受益于国家政策支持，小店的增值税全免了，我们干得更起劲了。”摊主李至刚说。

减税降费成效显著。分行业看，2022年，制造业新增减税降费及退税缓税缓费近1.5万亿元，占比35%左右，是受益最明显的行业。分企业规模看，小微企业和个体工商户是受益主体，新增减税降费及退税缓税缓费超1.7万亿元，占总规模的比重约四成；近八成的个体工商户在2022年无需缴纳税款。

好政策重在落实。税务部门建立符合条件纳税人清册，提前摸清退税底数，逐户帮助纳税人算清退税金额；邀请税费服务体验师走流程，开通税务官网“退税减税意见箱”和12366税费服务热线“退税减税意见专线”，听取并响应意见建议9000余条；财政部、税务总局、人民银行逐级建立会商机制并多次召开会议，协调解决库款调度、政策口径、大额退税等难题，保障退税资金及时到位……

国家税务总局收入规划核算司司长荣海楼表示，2022年，税务部门采取“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举工作策略，将政策红利精准快捷送到纳税人缴费人手中，确保了政策全面落地见效。

“真金白银”助企纾困

2022年，交通运输业、住宿餐饮业每百元营业收入税费负担分别下降15.4%和14.2%

四川乐山市五通桥区中油能源有限责任公司用111万元的留抵退税款结算了工程尾款，资金周转压力得到缓解；重庆森迈汽车配件有限公司用到账的百万元退税款，及时支付了即将到期的材料货款，如期交付客户订单；新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司将退税款列入今年研发费用和专业技术人员引进资金，制订了新的研发计划……一笔笔留抵退税款从“纸上”落到“账上”，帮助市场主体渡过难关，激发发展活力和创造力。

系列税费支持政策落地见效，税收营商环境进一步优化，有力增强了市场主体活力。数据显示，2022年，全国新办涉税市场主体1315万户。截至2022年末，全国涉税市场主体总量达到8407万户，较2021年末增长6.9%。

王道树表示，税务总局对10万户重点税源企业调查显示，2022年企业每百元营业收入税费负担下降2.7%，其中受疫情影响较大的交通运输业、住宿餐饮业分别下降15.4%和14.2%，负担显著减轻。

增值税发票数据显示，2022年，享受留抵退税政策的制造业企业购进金额同比增长8.2%，比没有享受留抵退税政策的制造业企业高4.5个百分点，助力制造业平稳运行。享受留抵退税的高技术产业企业销售收入同比增长11.5%，比没有享受留抵退税的高技术产业企业高2.1个百分点，促进新动能加速成长。

持续提升税费服务水平

税务部门连续第十年开展“便民办税春风行动”

2022年，税务部门接续推出121条便民服务举措，将“非接触式”办税缴费事项拓展至233项，覆盖全部主要办税缴费事项。各地税务机关在认真落实税务总局确定的各项便民办税措施过程中，积极推出许多适应当地实际、具有各自特色的务实创新举措。

北京市税务局党委书记、局长张有乾介绍，北京市税务局推出“定制e服务”，为纳税人提供专属税讯服务，从无差别服务转变为“精准滴灌”；实现在线导办、问办协同，为纳税人提供量身定制解决方案，2022年在线导办累计服务96万户次，服务时长超12万小时。同时，北京加强与天津、河北税务部门协作沟通，发布首批京津冀“非接触式”办税缴费事项清单202项、京津冀政务服务事项“最多跑一次”办税事项清单129项，实现150个涉税事项京津冀“同事同标”。

浙江省税务局党委副书记、局长劳晓峰指出，浙江省税务局邀请人大代表、政协委员、特邀监督员和税务体验师“三员一师”走流程，帮助税务部门找“视觉盲区”，发现并解决问题600多个。今年，浙江省税务局将针对纳税人缴费人跨境结算的需求，集成用好税务、国库、金融机构等部门改革成果，打通境外外币、境外人民币电子缴款及银联跨境电子缴款等场景，实现“打款、结汇、申报、入库”四步走的全流程线上办理，为跨境缴纳税费提供更高效便捷的服务。

今年，税务部门连续第十年开展“便民办税春风行动”，目前已围绕“诉求响应提质”“政策落实提效”“精细服务提档”“智能办税提速”“精简流程提级”“规范执法提升”六个方面，先行推出首批17条措施。特别是1月以来，税务部门会同有关部门对延续优化的增值税小规模纳税人优惠等多项涉及市场主体面广量大的税费支持政策，及时明确执行口径，加大政策精准推送和辅导力度，确保纳税人更好享受政策红利和办税便利。

“在抓好首批措施落实的同时，我们还将紧扣纳税人缴费人新需求，积极研究推出第二批接续措施，持续提升税费服务水平。”税务总局纳税服务司司长沈新国说。

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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