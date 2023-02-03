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区块链与隐私计算算力基础设施启用

2023年02月03日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月2日电  （记者王昊男）记者从北京微芯区块链与边缘计算研究院获悉：区块链与隐私计算算力集群Hive“蜂巢”日前在京启用。

　　据介绍，作为北京市重大科技创新及高精尖产业项目，“蜂巢”依托“长安链”软硬件技术体系，是具备先进算力、服务国家重大应用场景的区块链与隐私计算算力基础设施。它的主体位于中关村科学城北区的核心地带，整个集群拥有1000台“长安链”高性能专用算力服务器。发挥“长安链”高并发、低延时、大规模节点组网等性能优势，在架构灵活性、共识机制、数据存储等方面取得全方位技术突破，每秒可处理2.4亿笔智能合约交易、执行百亿条数据隐私计算。“蜂巢”的框架体系、技术架构、核心组件及隐私计算专用编程语言全部为自主研发，其超过100万行核心软件代码对业界开源开放，并保持活跃迭代更新，至今已累计发布近20个版本。

　　目前，“蜂巢”的算力性能已经在全国首个超大城市区块链基础设施——北京市目录链的升级中率先发挥作用，实现治理体系高效协同。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月03日 10 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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