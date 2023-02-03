晓 乐

培养人才、引进人才两手抓，合力推动乡村人才振兴，让更多种粮人成为高素质农民，让返乡入乡创业创新人才在乡村大展身手

安徽天长，“土专家”张建昌领办农机合作社，社会化服务高效作业，种地变成管地，让乡亲们身边多了“田保姆”；河南中牟，返乡青年李泽西借助互联网等新技术创业创新，让老手艺焕发新生机，乡亲们在家门口端起“新饭碗”……

热火朝天的生产场景，红红火火的小康生活，背后是广袤乡村澎湃的强大追梦力量。“田秀才”“土专家”等乡土人才扎根乡土，高校毕业生、农民工等返乡创业创新，越来越多的人才向乡村汇聚，在推进乡村全面振兴中建功立业，为乡村发展提供有力的人才支撑和智力保障。

党的二十大报告对“全面推进乡村振兴”作出部署。乡村振兴，关键在人、关键在干。过去相当长的时间里，乡村里的人才外流，人才总量不足、结构失衡、素质偏低等问题困扰着乡村发展。当前，推动乡村人才振兴既是全面推进乡村振兴的必然要求，也是广大农民自我发展的内在需求。打造一支强大的乡村振兴人才队伍，激励各类人才在农村广阔天地大展所能、大显身手，才能让乡村人气进一步旺起来，发展脚步更快起来。

壮大主体人才队伍，让农民“有能力、会参与、能参与”。乡村振兴，离不开知农爱农的广大农民，要把乡土人才的干劲调动起来，提高他们的能力。培养本土人才，既要培育好农村基层组织负责人、新型经营主体、特色产业带头人，也要引导广大村民学文化、学技能，提高发展致富本领。亿万农民既是乡村振兴的受益者，也是实施乡村振兴战略的主体。要创设条件通过富裕农民、提高农民、扶持农民，激发农民的积极性、主动性、创造性，依托新型经营主体采取“田间学校”“送教下乡”等形式开展培训，建立紧密的利益联结关系，全面提升农民素质素养。

促进各路人才投身乡村振兴，既要引得回、更要留得住。要着力抓好招才引智，让农村的机会吸引人、让农村的环境留住人，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，帮助他们解决后顾之忧，让他们留得下、能创业。他们带着浓浓的乡情，带回资金、技术、新观念，将为农村发展注入新鲜血液。要搭建“乡村振兴辅导员”“专家服务团”“企业创新驿站”等引才聚才平台，提供政策咨询、职称申报、融资对接等服务，破除身份、编制等机制障碍，推动城乡人才实现“身份认同、待遇趋同、晋升等同”，完善人才服务乡村激励机制，引导各类城市优秀人才下沉服务乡村、创业创新，拓展农村就业空间和农民增收渠道。

一年之计在于春。农村是充满希望的田野，也是干事创业的广阔舞台。新春伊始，广袤田野上，乡村振兴正积聚磅礴力量。培养人才、引进人才两手抓，合力推动乡村人才振兴，让更多种粮人成为高素质农民，让返乡入乡创业创新人才在乡村大展身手，“谁来种地”“怎么种好地”等问题就会有更多新答案，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的好日子就在前方！

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 18 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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