新华社北京2月2日电（记者于文静）近年来，经过各地各部门共同努力，长江禁渔取得阶段性成效。各地禁捕秩序总体稳定，退捕渔民安置保障基本到位，水生生物资源恢复趋势向好，江豚群体在鄱阳湖、洞庭湖、长江中下游江段出现频率显著增加。

这是记者2日从农业农村部召开的长江十年禁渔工作视频推进会了解到的消息。长江十年禁渔是党中央、国务院为全局计、为子孙谋的重大决策。两年多来，各地各部门加强部署落实，取得积极成效。

中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在会上表示，去年各地农业农村部门累计查办涉及长江禁渔案件18525起、移送司法3462人，保持了严管高压态势。退捕渔民转产就业、社会保障等成果持续巩固，就业、收入基本保持稳定。

据介绍，相关地区水生生物资源恢复趋势向好。监测结果显示，长江监利段“四大家鱼”卵苗发生量从最低不足1亿尾提升到78.7亿尾，刀鲚时隔30年再次溯河洄游到达历史分布上限洞庭湖。

唐仁健表示，做好今年有关工作，必须深刻认识长江禁渔的长期性、复杂性、艰巨性，抓实抓细退捕渔民就业帮扶，主动应对禁捕执法问题挑战，持续强化长江水生生物保护，优化完善长效工作机制。

据了解，各地各部门将持续抓好退捕渔民安置保障各项政策落实，精准监测调度、及时开展帮扶。各地将把退捕渔民纳入防止返贫动态监测帮扶机制中，协调设置更多的护渔员等公益性岗位，帮助搞好就业指导服务。对于湖心岛、江心岛的渔民生态搬迁问题，相关省份将抓紧研究拿出实施方案，落实好安置地点、经费保障，搞好条件建设和安置服务。有条件的地方将通过政策扶持、实用技术培训、龙头企业带动等方式，帮助发展水产养殖、休闲旅游等产业。

(责编：王震、陈键)

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