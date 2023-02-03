2023年促消费稳外贸稳外资怎么干？
新华社北京2月2日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部副部长郭婷婷2日在国新办举行的新闻发布会上介绍，2022年，我国消费市场基本稳定，对外贸易好于预期，利用外资保持增长。
2023年，我国促消费稳外贸稳外资怎么干？商务部有关负责人在发布会上回应商务运行热点。
三方面着力恢复和扩大消费
党的二十大报告提出，增强消费对经济发展的基础性作用。中央经济工作会议部署，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。1月28日召开的国务院常务会议进一步对加力扩消费提出明确要求。
商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，今年春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年农历同期增长6.8%。2023年将主要从三方面着力促消费：
一是继续强化政策引领，对已出台政策落实情况进行督促检查，保证政策落实落地落到位，根据今年新形势，聚焦汽车、家居等重点领域，推动出台一批新政策；二是谋划重点活动，以“2023消费提振年”为主线，统筹开展全国性消费促进活动；三是继续优化平台载体，深化国际消费中心城市建设，扩大智慧商店、智慧商圈保障作用，多渠道增加优质供给。
全力支持外贸企业抓订单、拓市场
“站上了新高度，释放了新动能，作出了新贡献。”商务部对外贸易司司长李兴乾谈及2022年我国外贸发展情况时说。
李兴乾介绍，2022年我国外贸经受住了各种风险考验，表现超出预期。规模再创历史新高，突破40万亿元大关；以电动汽车、光伏产品、锂电池出口为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点；全年货物与服务净出口对GDP增长贡献率达到17.1%，拉动GDP增长0.5个百分点。
“进入2023年，全球经贸形势极其严峻，下行压力明显加大。”李兴乾说，我国外贸领域主要矛盾，从去年的供应链受阻、履约能力不足，已经转变为当前的外需走弱、订单下降，这是一个重要的变化。商务部明确，把强化贸易促进、密切供采对接摆在优先位置来抓，全力支持外贸企业抓订单、拓市场。面向外贸企业办好这四件事：
恢复实体展，推动国内贸易展会全面恢复线下展，办好进博会、广交会、中国国际高新技术成果交易会等一系列重点展会；用好新业态，促进跨境电商、海外仓等新业态进一步发展，带动中小微外贸企业出口；发掘新需求，发挥驻外使领馆经商机构的作用，协助各地方组织企业到境外开展贸易合作；支持企业“走出去”，为外贸企业跨境商务往来提供更多便利。
存量增量政策叠加发力稳外资
商务部外国投资管理司负责人孟华婷介绍，在2021年两位数增长基础上，2022年我国实际使用外资以人民币计首次突破1.2万亿元，按可比口径同比增长6.3%。引资规模再创历史新高，制造业引资大幅提升，高技术产业成为重要增长点，主要来源地投资普遍增长，东中西部引资全面增长。
孟华婷坦言，当前，我国吸收外资形势依然复杂严峻。世界经济增长乏力，各种不利因素仍在发酵。她也同时表示，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，超大规模市场、完备的工业体系、丰富的人才资源、持续优化的营商环境等构成的引资综合优势在不断强化，广大外国投资者仍有很强的意愿来华投资。
去年以来，我国发布了新版鼓励外商投资产业目录，出台了促进制造业引资、鼓励外资研发中心发展等一系列专项政策。孟华婷说，今年将全力推动已出台政策落地开花，并将根据中央部署，再推出一批政策措施。“存量政策和增量政策叠加发力，将给外资企业带来更多的获得感。”
孟华婷说，将继续加强与外资企业及外国商协会常态化交流，帮助解决企业困难问题，落实好外资企业国民待遇，依法保护外商投资权益；推动合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业领域开放力度，推动更多外资标志性项目落地建设；积极引导外资投向先进制造、现代服务、节能环保、科技创新等领域以及中西部和东北地区，持续加大高技术产业引资力度。
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