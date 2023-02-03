新华社北京2月2日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋2日说，我国新车销量中新能源汽车占比由2021年的1/8增至2022年的1/4，就是新车销售中每4辆车里就有1辆新能源汽车。

国新办当天举行新闻发布会介绍2022年我国商务运行情况。徐兴锋在发布会上介绍，汽车是消费“四大金刚”之一。2022年，我国新车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，连续14年居全球首位。其中新能源汽车表现亮眼，内销增长近一倍，增速达93.4%；外销增长1倍多，增速达131.4%。

《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。徐兴锋说，现在这个比例已达25.6%，提前三年完成了这个目标。

谈及稳定和扩大汽车消费，徐兴锋说，一是稳定新车消费，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变；二是支持新能源汽车消费，引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化使用环境；三是继续扩大二手车流通，加快建设完善全国性的二手车信息查询平台，修订《二手车流通管理办法》，让车辆信息更加透明；四是畅通汽车报废更新，修订完善机动车报废管理规定，健全报废机动车回收利用体系，鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新。

(责编：王震、陈键)

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