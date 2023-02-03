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我国新增国际重要湿地十八处

2023年02月03日09:14 | 来源：新华社
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新华社杭州2月2日电（记者许舜达、严赋憬）2月2日是第27个世界湿地日。记者从国家林业和草原局获悉，我国再新增北京延庆野鸭湖、黑龙江大兴安岭九曲十八湾、江苏淮安白马湖等18处国际重要湿地，总数达82处；面积764.7万公顷，居世界第四位。

今年世界湿地日的主题为“湿地修复”。当日，我国在浙江杭州西溪举办主场宣传活动，并发布2022年度中国国际重要湿地生态状况监测成果。结果显示，我国国际重要湿地生态状况总体保持稳定，湿地总面积比上一年有所增加，水质呈向好趋势，水源补给状况保持稳定；生物多样性丰富度有所提高，分布有湿地植物2391种；湿地保护修复成效明显，黑龙江、湖北、山东和海南等地的退化湿地得到有效恢复。

《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴在活动视频致辞中感谢中国作为《湿地公约》第十四届缔约方大会东道国与主席国所发挥的领导作用；赞赏中国不断完善法律与政策框架，实施《中华人民共和国湿地保护法》和《全国湿地保护规划（2022-2030年）》，强化国内湿地保护管理；并期待中国作为《湿地公约》主席国在未来三年引领全球湿地保护事业发展。

据介绍，自1992年加入《湿地公约》以来，我国积极应对湿地面积减少、生态功能退化等全球性挑战，“十三五”期间，安排中央投资98.7亿元，实施湿地保护与恢复工程53个，湿地生态效益补偿、退耕还湿、湿地保护与恢复补助项目2000余个，修复退化湿地面积46.74万公顷，新增湿地面积20.26万公顷。

活动现场还为2022年通过试点验收的国家湿地公园代表授牌，青少年代表宣读了湿地保护倡议书。本次活动由国家林业和草原局、浙江省人民政府主办，来自全国相关省（区、市）的100余位林草主管部门负责人、部分《湿地公约》常委会国家的驻华使节及国内外非政府组织代表参加活动。

(责编：王震、陈键)
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