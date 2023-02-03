周文其、马欣然、吴涛、吉宁、程迪、陈春园

春节刚过，位于广东省广州市的白云火车站施工现场已是机器轰鸣。操作塔吊、绑扎钢筋、焊接钢结构，1000多名建筑工人在施工现场忙碌。远远看去，渐次展开的钢结构如同一朵巨大的木棉花，呈现“云山珠水、木棉花开”的设计构想。

总占地面积约34万平方米、总投资逾400亿元的白云火车站，是粤港澳大湾区重点工程项目。“站场建设已进入冲刺阶段，预计年底具备通车条件。”中铁建工白云站项目部安全环保部部长王子晗说。

白云火车站热火朝天的建设景象，正是中国发展活力涌动的缩影。新年以来，随着疫情防控进入新阶段，中国各地全力拼经济稳增长开新局，起跑就是加速度。

春节消费是观察中国经济的一个窗口。刚刚过去的春节假期，国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%；全国揽投快递包裹超7亿件，较2019年同期增长近两倍；电影票房位居影史春节档第二名。中国超大规模市场的潜力在春节火爆的消费中得以充分彰显，也展现了中国经济的韧性与活力。

春节后首个工作日召开的国务院常务会议释放稳经济积极信号。会议明确指出，要贯彻党中央、国务院部署，落实中央经济工作会议精神，着力稳增长、稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。

会议要求，持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。

自1月以来，中国地方两会密集召开，不少省份将今年经济增长预期目标定为5%左右甚至更高。推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，成为各地政府工作报告的着力点。

广东召开全省高质量发展大会、上海召开全市优化营商环境建设大会、福建召开民营经济代表人士座谈会……多省市组织召开新春“第一会”，部署全年经济工作重点任务，高质量发展、加快重点项目建设、稳预期、激发市场主体活力、推进创新深化等成为各地发展普遍共识。

从推动一批批重大工程集中开工到拿出“真金白银”促进消费恢复扩大，从组织企业远赴海外开拓商机到持续优化营商环境，节后开工以来，各地多措并举提振拉动经济增长“三驾马车”，力争“开门红”。

国家信息中心经济预测部副研究员陈彬说，地方经济是中国经济重要的动力源，多地在开年以来的亮眼表现，表明中国经济巨大的增长潜力，“第一季度实现良好开局将极大提振全年经济发展的信心”。

最新数据显示，1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点。这是连续3个月收缩后，制造业PMI重返扩张区间，表明中国经济景气水平明显回升。国际货币基金组织近日发布的《世界经济展望报告》，将今年中国经济增长预期从4.4%大幅上调至5.2%。

不误农时保春耕，确保粮食安全，对于中国经济社会行稳致远意义重大。立春将至，各地纷纷开展春耕备耕各项工作，为新一年的农业生产打好基础。

江西重要产粮区之一高安市的一片稻田里，高安市荷悦优质稻专业合作社负责人丁旦正满身泥土地穿梭在田间地头。连日来，他带着工作人员完善农田水利建设、准备春耕春管的农资、检修调试农机，2月初就要开始对稻田进行第一轮翻耕。

“我们会积极落实春耕物资储备、技术指导服务、三农政策奖补宣传等工作，力争早稻种植面积67.3万亩以上。”高安市农业农村局干部蔡裕山说。

各地新春招聘火热进行，既有大量务工人员返岗，也有越来越多的“归雁”返乡就业创业。中国的乡村振兴战略促进乡村产业发展，也拓宽了农民增收致富渠道。

市场主体感受到了中国经济的暖意。节后首日，在北京经开区，SMC（中国）有限公司二工厂组装车间的生产线再次转动起来。作为全球知名的气动元件制造商，这里生产的活塞杆、缸筒等气动部件将销往全国及全球80多个国家和地区。

“受益于政府部门的各项服务保障，我们的营收正稳步提升。未来，公司将继续在中国扩大投资，还将在北京建立除日本外最大的研发中心。”SMC投资管理有限公司总经理马清海对企业在中国的前景充满信心。

中国贸促会对160多家在华外资企业和外国商协会进行的调研结果显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心。英国《每日电讯报》网站刊文指出，中国是“今年最具吸引力的投资机会之一”。外媒普遍认为，中国将继续成为推动世界经济复苏的“发动机”和“稳定器”。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群分析指出，中国经济长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素明显增多，“今年有望成为中国经济企稳回升的关键年份，全年经济预计走出持续回升的增长曲线”。

新华社北京2月1日电

(责编：王震、陈键)

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