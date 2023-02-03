新华社长沙2月2日电（记者张玉洁）“卖了2000多只，销售额近600万元，同比增长36%。”湖南省浏阳市高坪镇三合水村党总支书记罗明生最近忙着统计春节期间村里黑山羊的销售情况。说起今年的网上年货节，他笑得合不拢嘴。

浏阳黑山羊是获得全国农产品地理标志的特产，三合水村613户农户中有养殖户300多户，年存栏量8000多只，是当地著名“羊村”。在2022年年底开始的“2023全国网上年货节”湖南专场活动上，浏阳市商务局首次开设村集体经济、对口帮扶专场直播带货，浏阳黑山羊正是其中一款。罗明生说：“我们的黑山羊，让全国各地都知道了！”

这是湖南通过网上年货节带动“湘品”土特产走红的缩影。自去年年底起，湖南组织省内各大重点电商平台及企业，与市县地方特色活动联动，抢抓节日消费旺季，积极扩大“湘字号”产品影响力，掀起网上年货消费新高潮。“各市州最早从2022年11月开始预热，有的持续到今年正月十五。”湖南省商务厅电子商务处处长刘慧介绍道。

此次网上年货节，兴盛优选湖南区域已累计开展1046场专场活动，销售14万款商品1.4亿份；惠农网宣传推介地方特色好物、农旅资源，销售湖南农特产品超1280万元，同比增长12.3%。惠农网联合创始人邓武杰说：“很多农户经历疫情后急需打通线上销售渠道，比如隆回剁辣椒订单量同比涨幅达126%、江永香柚在直播间单场销售2万多单，后面直接卖断货，这给农户很大的信心。不少地方的优质农特产品出村进城，打响了品牌。”

湘西五花腊肉、麻阳冰糖橙、江永香柚……在各大电商平台和商家的年货促销活动下，有湖湘特色的原产地农产品成为线上“爆品”，“湘菜”预制菜成为年货节新宠。“此次市场需求量太大，远超预期。尽管企业人力和货量有限，销售业绩还达到了2200万元，同比增长20%。通过年货节，不少新的客户从网上关注我们并建立了业务联系。我们非常有信心今年将业绩做到新高度！”湖南新聪厨食品有限公司董事张鹏飞说。

刘慧说，电商平台积极创新，结合满减满赠、实折实扣、电子消费券等优惠举措，点燃了消费者的年货消费热情。湖南最大的商品交易市场高桥大市场春节期间开展线上直播，该市场公共事务部部长皇甫尚扬介绍，不完全统计，网上年货节期间成交额达2000万元，市场不少商家反馈今年春节实现了销售量和销售额双增长。

监测数据显示，“2023全国网上年货节”活动期间，湖南省网络零售额达161.6亿元，其中，全省实物商品网络零售额达118.9亿元。

(责编：王震、陈键)

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