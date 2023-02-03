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广西节后开工一线观察：跑好开局“第一棒”

2023年02月03日09:16 | 来源：新华社
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　　新华社南宁电（记者覃星星、雷嘉兴）大藤峡水利枢纽工程建设马力全开，北部湾畔汽笛与轮轨声交错……开年之际，地处祖国南疆的广西随处可见火热的生产运输场景。

　　新年伊始，位于柳州市柳东新区的上汽通用五菱宝骏基地新能源总装车间一派繁忙，每90秒就有一台五菱宏光MINIEV下线；在西部陆海新通道骨干工程平陆运河青年枢纽施工现场，工人们安全有序推进边坡防护、土石方开挖等各项施工，全面奏响节后开工“奋进曲”。

　　在南南铝加工有限公司生产车间，忙碌的生产景象随处可见。2023年，南南铝加工产销量将在去年基础上继续提高。“我们今年制定了56条工作措施，着重加强精细化、标准化管理，在创新上积极发力，为高质量完成全年经营目标开好头、铺好路。”对企业的一季度发展，公司党委书记、董事长韦强信心满满。

　　连日来，友谊关口岸货车往来繁忙，发动机的轰鸣声不绝于耳，产品在这里交织往来。

　　北部湾畔，货轮往来不绝。在钦州港码头，工作人员正对一艘满载泰国进口水果的货轮进行卸船作业，一个个冷藏集装箱吊装至集卡后直接出闸运离码头，各环节紧密衔接、井然有序。“现在码头正值生产高峰期，所有泊位每天都满负荷作业。”广西北部湾国际集装箱码头有限公司操作部副经理韦益彬说。

　　广西壮族自治区商务厅副厅长刁卫宏表示，广西将在扩大开放方面持续发力，为区域产业链、供应链稳定发挥重要作用，在服务和融入新发展格局上展现新作为。

　　夜幕降临，“南宁之夜”文旅步行街流光溢彩，人头攒动，琳琅满目的各色小吃和打铁花、跳竹竿等民俗活动，引来众多游客；华灯初上，在贺州市富川瑶族自治县古明城里，笙箫彻耳、鼓乐齐鸣，串串火红的灯笼与绚丽的灯光将古明城装饰一新，让这座拥有600年历史的古城重焕生机与活力……

　　为推动消费市场发展，广西通过政策“组合拳”不断刺激消费增长动能。在刚结束的这个春节假期，文旅消费相关数据令人信心倍增。广西接待游客数量同比增长约55%，旅游收入同比增长54.9%，铁路发送人数增长43%，民航客运量增长78%。

(责编：王震、陈键)
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