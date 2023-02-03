执法过程扫码可知 浙江全面推行“行政行为码”
科技日报讯 （洪恒飞 张善仁 记者江耘）执法人员执行任务后，在“浙政钉”掌上执法端上进行操作，输入相关信息，完成行政检查，系统会自动生成一个包括27位数值的二维码，即“行政行为码”。记者2月1日从浙江省司法厅获悉，为打造一流法治化营商环境，浙江在全国率先推行“行政行为码”。
据统计，“行政行为码”自2022年11中旬起在绍兴市柯桥区率先试点应用以来，已统一赋码1.9万件，其中行政检查1.3万件，行政处罚0.6万件，初步实现了业务全在线、流程全透明、监督全覆盖、风险早感知。
浙江是全国唯一的“大综合一体化”行政执法改革试点省份。近年来，该省以数字化改革为引领，以构建高效协同的事中事后监管执法体系为重点，着力打造“大综合一体化”执法监管数字应用。行政行为码则是依托该应用生成的不可篡改的监管代码。
绍兴市柯桥区综合执法局行政执法人员张天华介绍，“行政行为码”相当于一个身份证，共包含27位数字，分别是行政行为类型码（2位）、部门代码（9位）、日期（6位）、位序号（4位）、自定义码（5位）、校验码（1位）。
哪些人员可以使用“行政行为码”？浙江省综合行政执法指导办公室执法平台处副处长揭根文介绍，执法人员、执法对象、社会公众和执法监督员等，通过扫码均可快速查询案件全流程相关信息。目前，“行政行为码”已应用到行政许可、行政检查、行政处罚环节，功能和使用场景将被进一步完善。
具体来讲，群众（企业）通过“浙里办”扫码，可实时了解行政执法类事项办理情况；案件当事人可查询政策法规、案件办理进度，获取相关文书等；执法人员通过“浙政钉”扫码，可实现执法事项在线办理、实时跟踪；执法监督员可实时监督或复盘倒查执法监管履职情况；社会公众可实时了解行政执法类事项办理情况，充分行使社会监督权利。
“‘行政行为码’借助有章法的算法，促使执法依法、规范、高效、透明。”浙江大学公共政策研究院研究员夏学民建议，既然已有6位日期码，那么5位自定义码中不妨设置地点信息，第一时间把案发地点或办案地点固定下来，与时间信息一起构成完整且不可篡改的证据。
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