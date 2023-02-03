张家港：江湾小城的“精准创新”发展样本
首创“企业创新积分”，为企业绘制“创新图谱”，7000余家（次）企业通过积分获经费扶持；发布全国县域首个“创新驱动发展指数”，39项量化指标成为县域创新“晴雨表”；首创“产学研预研资金”，解决成果转化“启动第一步”难题，年均促成产学研项目200余项……
在滚滚长江入海前的最后一道大湾，一座设立仅60年的苏南小城张家港，伴随着时代的脉搏激荡创新、踏浪前行。
近期，科技部公布了首批国家创新型县（市）验收通过名单，张家港榜上有名。创建首批“国家创新型县（市）”以来，张家港以“归零再出发”的心态，率先成立并实体化运行市委创新委员会，一系列首创举措渐次推进，截至2021年底，张家港全社会研发经费支出占GDP比重达3.56%，战略性新兴产业产值2252亿元，融入血脉的创新基因充分涌动，厚植城市的创新浓度充分彰显。
为企业和县域创新精准画像
从小轧钢厂成长为世界500强，江苏沙钢集团有限公司是张家港企业发展的一个缩影。
走进沙钢集团超薄带车间，巨大的机械臂将钢水倒入铸辊熔池后，瞬间变成一条火红的铸带，经过轧制、冷却、卷取，热轧带钢卷迅速成型，全过程只需30秒。车间负责人说，这条生产线用传统工艺流程全长800米，他们依靠科技创新缩短到50米，能耗降低80%，温室气体减排75%。
在前不久发布的2021年度张家港市企业创新积分榜单上，沙钢集团蝉联全市第一。
2015年，张家港推出企业科技创新积分管理制度，通过积分“量化”呈现企业创新水平，引导企业“锻长板”“补短板”，助力政府精准识别企业质态，为企业精准推送相关政策和服务，让原本薄弱的县域创新工作找到有力抓手，并在全国59家国家级高新区推广。
近年来，累计有7000余家（次）企业获得50余万分，政府据此发放扶持经费超8亿元。目前，张家港企业创新呈现“四个90%以上”：100%的大中型工业企业和规上高企建有研发机构、95%的规上高企开展产学研合作、92%以上的专利申请及授权来自企业、90%的科技人才企业有研发投入。
2021年，全国首个县域创新驱动发展指数——“创新驱动发展（张家港）指数”发布，指数以六个维度、39项量化指标作为创新“晴雨表”，深度剖析县域创新的内生动力、制约因素等。张家港通过先行先试为其他县（市）探索一条创新路径模式。
张家港市委书记韩卫表示：“我们深刻领会‘高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务’，推动科技招商、产业招商、人才招引同向发力，加快调高、调轻、调优产业结构。”
预研资金踢中“临门一脚”
企业不知去哪里找技术，高校院所也不了解企业真实需求。企业、高校院所之间的信息不对称，成为科技成果转化的桎梏。
为破解校企合作“临门一脚”问题，张家港首创“产学研预研资金”，按照“前道划拨高校项目经费、赋能校企合作”“后道划拨企业项目经费、撬动研发投入”的思路，创造性地解决了成果转化“启动第一步”和“最后一公里”的问题。
江苏富淼科技股份有限公司是一家水溶性高分子材料开发企业。公司想开发一种膜阻垢剂新产品，光靠企业科研力量很难，但是他们面对高校院所的技术成果也如同雾里看花。
张家港采取科技镇长团、科技成果转化直通车等措施，引导企业家走进实验室、专家教授走进车间，搭建起企业直接沟通高校院所的桥梁。最终，帮助富淼科技与华东理工大学的郭旭虹教授牵线合作，开发出了一种新型膜专用阻垢剂，性能评估优于国际产品。
“产学研预研资金”试水之初，就以800万元的财政资金撬动了3600万元的企业研发投入，开发新品年销售额近13亿元，年均促成产学研项目200余项，柔性引进青年博士专家100余名。
前不久，张家港第一批特色半导体类人才项目评审会“云”上举行，39个特色半导体人才项目参加线上路演，通过“屏对屏”与张家港“手牵手”。
“张家港搭建了专属于半导体产业的精准赛道，让我们看到了满满诚意，也坚定了落户港城的信心。”通过评审的苏州华勤源微电子科技有限公司负责人殷敏说。
特色半导体产业是张家港重点打造的四大产业创新集群之一，更是其中人才密度最高的产业。数据显示，张家港目前拥有的120余家特色半导体企业中，93家为人才企业，占比近80%。
韩卫表示：“张家港始终坚持把人才作为创新发展的第一资源，广泛集聚创新资源，加速打造高水平产业创新集群，推动以产聚才、以才兴产、产才融合，一体推进科技招商和人才引进，实现人才集聚与产业发展同频共振，切实为港城高质量发展提供人才保证和智力支撑。”
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