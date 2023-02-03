原标题：邮储银行打造企业手机银行 赋能企业高质量发展

1月31日，中国邮政储蓄银行在“邮储银行跑出数字金融‘加速度’——金融科技创新成果发布会”上介绍了该行企业手机银行。据了解，该行致力于将企业手机银行打造成为企业移动端一站式综合金融服务平台，推进对公线上服务向平台化综合服务转型，开启企业数字化服务新征程。

移动服务 让金融更简单

邮储银行秉承金融服务实体经济的初心和使命，不断推动对公服务数字化转型，致力于构建具有后发优势的对公渠道融合生态，为客户提供更便捷、更多元、更放心、更有温度的公司金融服务。

邮储银行聚焦企业日常经营，推出企业手机银行，致力打造企业移动端一站式综合金融服务平台，提供账户管理、支付结算、投资理财、贷款融资、财税服务等10大功能板块，共计169项功能服务。与此同时，邮储银行精细打磨企业手机银行核心高频功能，汇集智能转账、账户收支可视化分析、一体化工作台、移动批量代发、智能秒贴、普惠贷款等贴心服务，为企业带来方便快捷的使用体验。

为进一步提升普惠金融服务能力，邮储银行企业手机银行采用标准版、小微版的双版本设计，为大中型客群提供全面、标准的移动端综合金融服务，为小微企业客群提供小微易贷额度测算、贷款申请、贷款支用、还款全流程线上化融资服务。

在财务管理方面，邮储银行企业手机银行除提供基础的定期类存款产品、理财产品外，还联合中邮理财有限责任公司，打造多元的企业财富产品超市，建立企业客户私募产品预约通道，为企业提供一站式财富管理与定制化财富陪伴。

协同融合 让场景更多元

邮储银行积极打造对公全渠道融合生态，企业手机银行不仅作为企业网银的移动端延伸，同时与网点、企业网银、银企直连三大渠道发挥协同效能，使得线上与线下，平台与应用得到全新升级与扩展。

邮储银行秉承数字生态银行理念，寻求发现价值，赋能企业数字化转型。具体而言，邮储银行通过企业手机银行打造远程开户、财务管理、会计记账、税务查询、财税课程、工商信息服务等多元场景，构建泛金融服务；支持企业法人绑定个人账户，打造“B端+C端”的融合生态；基于企业管理体系，支持企业主管理名下多家企业，并提供贷款助手、便捷工具等贴心功能，实现银行“随身”、交易随行，与企业发展同频共振。

安全保障 让交易更放心

邮储银行基于自主研发的移动互联技术平台，构建公司客户移动金融生态，企业手机银行借助移动平台安全、风控、运营等方面的能力优势，将人脸识别、光学字符识别（OCR）、可信计算等多项技术融入客户身份认证、预约开户、转账、信贷等关键环节，实现了企业用户身份认证、远程开户意愿核实、扫卡转账、一键测额等智能服务。

企业资金结算金额大，交易信息丰富，邮储银行企业手机银行构建高级别安全认证体系，利用生物识别、移动证书、蓝牙U盾等金融移动创新应用，支持对公免U盾交易，依托强大的反欺诈系统，结合防录屏、防抖提交等安防细节设计，让交易更便捷、更安全。

沟通无界 让办公有温度

邮储银行为企业客户提供更灵活、更便利的远程服务。企业手机银行基于“邮储大脑”，实现智能机器人、智能客服、人工客服、客户经理一对一线上云工作室互联融通，降低企业使用门槛，提升客户服务的延展能力。

此外，企业手机银行还探索开放用户新模式，将服务能力由企业客户延展至企业主、企业高管，以及财务、人力资源等职务角色，形成公私联动的生态圈，为不断注入新业态新场景提供无限可能。

邮储银行秉承金融服务实体经济的初心和使命，在对公金融领域积极践行综合化、专业化转型，不断推动金融与科技的深度融合，探索服务客户端到端的新业态、新模式。下一步，邮储银行将积极构建对公电子渠道一体化运营体系，为企业客户提供“金融+场景”的差异化服务，致力于打造体验良好的客户旅程，持续提升服务实体经济质效。

(责编：董童、李源)

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