王雨萧、马锴

随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，2023开年以来，国内消费复苏脚步加快，餐饮、旅游、电影市场人气旺盛，“暖”意十足。各地各部门乘势而上，出台一系列政策举措，提振消费信心，促进消费潜力持续释放。

消费市场加速复苏回暖

今年春节，位于新疆阿勒泰地区的吉克普林国际滑雪度假区人气火爆，天然粉雪吸引了各地的游客不远千里前来打卡。

“春节期间，滑雪场累计滑雪人数比去年同期增长271%，收入比去年同期增加311%。”吉克普林国际滑雪场运营总监张嘉瑞说。

假日冰雪游的“火热”，是近期国内消费市场加速回暖的缩影。

经文化和旅游部数据中心测算，春节假期国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；据商务部监测，春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额比去年农历同期增长6.8%；国家电影局统计数据显示，今年春节档我国电影票房达67.58亿元，位列影史春节档票房第二名……

一个个跃动的数据，彰显我国超大规模市场的强劲复苏力，释放经济稳步回升的积极信号。

“今年春节，消费火热的景象再次回归，跨省旅游、餐饮、观影等消费迅速回暖，为提振全年经济开了个好头。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，消费信心有望进一步增强；同时，我国此前推出稳经济一揽子政策和接续措施，突出稳经济大盘稳就业稳物价，为后续消费持续恢复提供了坚实基础。

“新”力量促进内需潜力释放

走进有着“中国布鞋第一家”之称的内联升总店，“玉兔迎新”生肖彩绘鞋、“卯足”国潮男鞋十分吸睛；喝一杯“大内·宫保”咖啡，再逛一逛非遗博物馆，以全新方式打开百年老店的传奇故事……

“全新的业态很受年轻消费者欢迎，不少人前来探店打卡。”内联升鞋业有限公司总经理程旭说，近年来企业持续探索打造新的消费场景，破除年轻人对内联升人老、店老、产品老的刻板印象。

老字号打造新国潮，不断焕新消费体验；实体商业加速“触网”“上云”，积极开拓线上市场；围炉煮茶、露营、飞盘等新消费受到年轻群体欢迎……新场景、新业态、新玩法不断涌现，加速促进内需潜力释放，带动消费回补升级。

数据见证消费复苏中的“新”力量——国家统计局数据显示，2022年全国实物商品网上零售额同比增长6.2%；商务部重点监测电商平台去年累计直播场次超1.2亿场，即时零售渗透的行业和品类持续扩大；美团数据显示，春节期间露营地相关的餐饮服务订单量同比增长超270%，桌游相关订单量同比增长121%，展览订单量同比增长168%……

“即时零售、直播带货、在线文娱等新业态新模式迅速发展，满足了更加多样化、个性化的消费需求，契合居民消费升级趋势，成为消费恢复性增长的新动力和新空间。”王蕴说。

商务部新闻发言人束珏婷表示，将促进新业态新模式健康有序发展，推动生活服务数字化转型，顺应消费升级趋势，发展首店首发经济，打造更多消费新场景。

政策加力促进消费持续恢复

党的二十大报告提出，增强消费对经济发展的基础性作用。中央经济工作会议部署，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。1月28日召开的国务院常务会议提出“乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力”，并从多方面部署系列举措进一步促进消费回升。

连日来，各地也频频亮出实招，出台一系列促消费政策举措：新疆开展汽车消费补贴活动、汽车下乡专项行动等，全面促进汽车消费；山东研究制定支持商贸流通行业促进居民消费的10条政策措施；上海明确实施绿色智能家电消费补贴；陕西提出积极培育运动、康养、托育等消费新热点……

“各地各部门部署多项促消费稳增长政策举措，乘势推动消费加快恢复，有利于释放被抑制的消费需求、挖掘潜在消费需求、创造新的消费需求。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。

以优质供给拉动需求，是满足人民美好生活需要、创造消费新增长点的关键。专家认为，未来，聚焦医疗健康、养老、托育、文化信息产业等领域，不断推出优质商品和服务，将有效促进消费扩容提质。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，将根据今年新形势，聚焦汽车、家居等重点领域，推动出台一批新政策。同时，统筹开展全国性消费促进活动，扩大智慧商店、智慧商圈保障作用，多渠道增加优质供给，加强县域商业建设，持续做好全年促消费工作。

新华社北京2月8日电

(责编：王震、陈键)

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