人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费市场“暖”起来 政策加力强信心

2023开年促消费一线观察

王雨萧、马锴
2023年02月09日08:56 | 来源：新华社
小字号

随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，2023开年以来，国内消费复苏脚步加快，餐饮、旅游、电影市场人气旺盛，“暖”意十足。各地各部门乘势而上，出台一系列政策举措，提振消费信心，促进消费潜力持续释放。

消费市场加速复苏回暖

今年春节，位于新疆阿勒泰地区的吉克普林国际滑雪度假区人气火爆，天然粉雪吸引了各地的游客不远千里前来打卡。

“春节期间，滑雪场累计滑雪人数比去年同期增长271%，收入比去年同期增加311%。”吉克普林国际滑雪场运营总监张嘉瑞说。

假日冰雪游的“火热”，是近期国内消费市场加速回暖的缩影。

经文化和旅游部数据中心测算，春节假期国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；据商务部监测，春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额比去年农历同期增长6.8%；国家电影局统计数据显示，今年春节档我国电影票房达67.58亿元，位列影史春节档票房第二名……

一个个跃动的数据，彰显我国超大规模市场的强劲复苏力，释放经济稳步回升的积极信号。

“今年春节，消费火热的景象再次回归，跨省旅游、餐饮、观影等消费迅速回暖，为提振全年经济开了个好头。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，消费信心有望进一步增强；同时，我国此前推出稳经济一揽子政策和接续措施，突出稳经济大盘稳就业稳物价，为后续消费持续恢复提供了坚实基础。

“新”力量促进内需潜力释放

走进有着“中国布鞋第一家”之称的内联升总店，“玉兔迎新”生肖彩绘鞋、“卯足”国潮男鞋十分吸睛；喝一杯“大内·宫保”咖啡，再逛一逛非遗博物馆，以全新方式打开百年老店的传奇故事……

“全新的业态很受年轻消费者欢迎，不少人前来探店打卡。”内联升鞋业有限公司总经理程旭说，近年来企业持续探索打造新的消费场景，破除年轻人对内联升人老、店老、产品老的刻板印象。

老字号打造新国潮，不断焕新消费体验；实体商业加速“触网”“上云”，积极开拓线上市场；围炉煮茶、露营、飞盘等新消费受到年轻群体欢迎……新场景、新业态、新玩法不断涌现，加速促进内需潜力释放，带动消费回补升级。

数据见证消费复苏中的“新”力量——国家统计局数据显示，2022年全国实物商品网上零售额同比增长6.2%；商务部重点监测电商平台去年累计直播场次超1.2亿场，即时零售渗透的行业和品类持续扩大；美团数据显示，春节期间露营地相关的餐饮服务订单量同比增长超270%，桌游相关订单量同比增长121%，展览订单量同比增长168%……

“即时零售、直播带货、在线文娱等新业态新模式迅速发展，满足了更加多样化、个性化的消费需求，契合居民消费升级趋势，成为消费恢复性增长的新动力和新空间。”王蕴说。

商务部新闻发言人束珏婷表示，将促进新业态新模式健康有序发展，推动生活服务数字化转型，顺应消费升级趋势，发展首店首发经济，打造更多消费新场景。

政策加力促进消费持续恢复

党的二十大报告提出，增强消费对经济发展的基础性作用。中央经济工作会议部署，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。1月28日召开的国务院常务会议提出“乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力”，并从多方面部署系列举措进一步促进消费回升。

连日来，各地也频频亮出实招，出台一系列促消费政策举措：新疆开展汽车消费补贴活动、汽车下乡专项行动等，全面促进汽车消费；山东研究制定支持商贸流通行业促进居民消费的10条政策措施；上海明确实施绿色智能家电消费补贴；陕西提出积极培育运动、康养、托育等消费新热点……

“各地各部门部署多项促消费稳增长政策举措，乘势推动消费加快恢复，有利于释放被抑制的消费需求、挖掘潜在消费需求、创造新的消费需求。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。

以优质供给拉动需求，是满足人民美好生活需要、创造消费新增长点的关键。专家认为，未来，聚焦医疗健康、养老、托育、文化信息产业等领域，不断推出优质商品和服务，将有效促进消费扩容提质。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，将根据今年新形势，聚焦汽车、家居等重点领域，推动出台一批新政策。同时，统筹开展全国性消费促进活动，扩大智慧商店、智慧商圈保障作用，多渠道增加优质供给，加强县域商业建设，持续做好全年促消费工作。 

新华社北京2月8日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
风云三号04批卫星启动研制 支撑第三代气象卫星智慧观测
　　人民网北京2月9日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，2月7日，风云气象卫星研制与论证工作汇报暨风云三号04批卫星工程启动仪式在中国航天科技集团公司第八研究院举行。 据介绍，风云三号04批卫星是我国第二代极轨气象卫星收官之作，包含一颗倾斜轨道降水测量卫星和一颗太阳同步晨昏轨道卫星，将进一步提升载荷探测能力、平台服务保障能力，通过与静止气象卫星配合，首次实现我国卫星高低轨协同观测的在轨验证，支撑第三代气象卫星智慧观测和体系发展。…
国务院国资委等十三部门发文：推动国有企业办医疗机构高质量发展
　　人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，由国务院国资委、国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委等十三部门联合印发的《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》）正式对外公开。 《工作方案》指出，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，纳入分级诊疗和医疗急救体系，坚持国有企业办医疗机构公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的重要作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部