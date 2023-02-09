人民网记者 车柯蒙

产业链供应链畅通稳定是经济平稳健康发展的基础。近年来，在尊重企业意愿前提下，税务部门利用税收大数据，为产业链供应链不畅的企业牵线搭桥，助力供需对接。国家税务总局数据显示，2022年，税务部门共帮助7481户企业自主有效实现购销金额192亿元。

税收大数据“搭桥”畅通产业链供应链

增值税发票等税收数据如何发挥作用，助力稳定产业链供应链、稳住经济大盘？湖南省税务局党委委员、总会计师彭友山向人民网记者介绍，通过供应链查询和服务平台的有效筛选，可结合增值税发票中的购销信息为有需求的企业进行产业链、供需链数据匹配，为税企有效对接打下数据基础。

当前，多地市场呈现回暖迹象，复苏活力正在显现，企业订单也逐渐“火热”起来，税务部门利用税收大数据为产业链供应链不畅的企业牵线搭桥，为不少市场主体发展注入动能。

在广东省惠州市，屹亚机械有限公司是一家从事机械设备的制造和加工的企业。在通过“全国纳税人供应链查询”功能发现其存在涂料及砂轮等原料缺口时，国家税务总局惠州市税务局在依法保护纳税人的商业秘密和尊重市场规则的前提下，立即通过供应链数据推进供需双方对接，成功促成其与上海、浙江2家供应商的交易。

“虽然我们生产经营情况在稳步恢复，但仍然面临订单减少、供应链不顺畅等现实困难。税务部门助力我们找到可合作的供应商，让我们企业对今后的发展更有信心。”企业财务负责人何女士说。

在山东省济宁市，在入企走访过程中税务人员了解到，济宁市宁润文正锻造有限公司在疫情期间业务受到很大影响，企业生产锻件所需原材料存在短缺问题。在了解情况后，专班人员利用山东省税务局税收大数据平台“全国纳税人供应链查询”功能，帮助济宁市宁润文正锻造有限公司筛选寻找产品优、价格好的供应商和运输商，并通过专班搭接为企业之间建立了联系。在与匹配到的济宁市鑫屹重工有限公司签订了300万元购进合同后，该公司生产链立即恢复了正常运转。

深挖税收大数据价值 助力企业复工复产

下一步，如何充分挖掘税收大数据的价值，有效解决市场主体产业链“短链”“断链”问题？《国家税务总局关于开展2023年“便民办税春风行动”的意见》明确，2023年，要发挥税收大数据作用，持续运用“全国纳税人供应链查询”功能，积极为企业牵线搭桥，助力企业复工复产。

国家税务总局湖南省税务局第三税务分局局长黄树申在接受人民网记者采访时表示，2023年，将进一步拓展湖南税务服务平台功能，针对企业需求进行购销数据等信息的智能分析和定向推送。同时，按照《湖南省税费精诚共治办法》要求，将数据共建共享共用融入数字政府建设，完善涉税涉费共享目录，建立税费数据供应台账，健全税费数据安全管理，以更有效地税企沟通、更有力地供需对接，补齐补强市场主体的产业链供应链。

山东省税务部门将运用税务总局“全国纳税人供应链查询平台”，对需求品名在全国范围内做检索匹配，大幅提升需求信息处理能力，对补链助企工作“问、查、筛、送、牵”各环节形成全面机制保障，确保各类供需诉求快速触达、信息精准匹配、供需有效对接、数据安全稳固。

北京市税务局则积极推进“便民办税春风行动”工作，充分运用大数据，梳理企业在复工复产中的“购销”情况，有针对性地开展帮扶工作，助力企业复工复产。

“2023年1季度增值税发票数据显示出我国宏观经济回暖的良好态势，可以预见经济建设是2023年重要的工作。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红接受人民网记者采访时表示，经济建设离不开市场主体的贡献，但是受信息不对称等因素影响，部分企业面临供应链断裂的情况，通过建立全国纳税人供应链查询功能，有利于帮助更多的企业解决恢复生产的燃眉之急。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经