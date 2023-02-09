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三江源：20年艰辛保护　筑牢“中华水塔”

吕雪莉、柳泽兴
2023年02月09日08:57 | 来源：新华社
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地球第三极，青藏高原腹地，青海省西南部。

长江、黄河、澜沧江，三条大江大河从这里起源，一路奔向远方。这块地理高地，就是被誉为“中华水塔”的三江源。

习近平总书记2021年6月在青海考察时强调，保护好青海生态环境，是“国之大者”。

今年是三江源国家级自然保护区成立20周年。从建立自然保护区，到设立国家生态保护综合试验区，再到我国第一个国家公园体制试点，三江源历经20年保护建设的艰辛探索实践，集中体现了我国生态文明建设实现历史性转变、取得历史性成就。

20年艰辛保护生命之源

约古宗列盆地，母亲河黄河的源头。立春已过，这里依然滴水成冰。冒着风雪严寒，藏族牧民尼格一行7人，骑着摩托车开始一天的巡查监测，守护源头生态。

“虽然天寒地冻，但对那些夏秋季节进不去的湿地草滩来说，却是巡护的好时机。”从小在黄河源头长大，尼格对生态有着深刻体会。“小时候黄河源头生态环境恶化，草场退化，我们家要到2公里外的河流去找水。”

三江源，是我国淡水资源的重要补给地，是高原生物多样性最集中的地区，是全球气候变化的敏感区和重要启动区，是我国重要的国家生态安全屏障。

然而随着全球气候变暖和人为活动的影响，三江源生态一度退化恶化，河流频频断流，湖泊大量消失，野生动物锐减，水源涵养能力减退，导致三江中下游旱涝灾害，威胁中下游地区生态安全。

党中央、国务院高度重视三江源生态保护工作。2000年8月19日，三江源自然保护区正式成立。2003年1月24日，国务院正式批准它为国家级自然保护区。

2021年10月，我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园。过去隶属于三江源国家级自然保护区的三大江河源头区域，及可可西里国家级自然保护区等整体纳入三江源国家公园，实行完整保护。

从建立省级自然保护区，到确立为国家级自然保护区；从正式启动三江源生态保护和建设工程，到设立三江源国家生态保护综合试验区；从第一个国家公园体制试点，到成为首批正式设立的5个国家公园之首……

20年间，三江源生态保护建设实现了三个跨越，迈上了三个台阶。范围不断优化，措施不断完善，力度不断加大，实现了从单纯保护生态，转向全面统筹生态保护与经济社会发展，迈向人与自然和谐共生。

海拔4600米的可可西里，冰天雪地，寒风凛冽。在索南达杰保护站，工作人员邓海平蹲在寒风中，双手握着热好的奶瓶，给一群小藏羚羊喂食，这是严寒中的可可西里最温情的画面。

20世纪八九十年代，由于疯狂盗猎，可可西里地区的藏羚羊数量曾锐减至不足2万只。数十年来，专项巡山、持续反盗猎、野生动物救护等不间断开展。

如今，藏羚羊恢复到7万多只，“美丽的少女”可可西里恢复了她亘古的宁静。藏羚羊、野牦牛等野生动物平静而悠闲地栖息生存，成为青藏线上的一道靓丽风景，三江源真正成为野生动物的天堂。

生态、生产、生活共赢之路

建立国家公园，意味着对三江源生态实行最严格保护，确保一江清水向东流。

按照山水林田湖草沙冰一体化管理保护的原则，青海省对体制试点范围内6类15个保护地，进行了功能重组、优化组合。同时，着力破解“九龙治水”，将分散在林业、国土、环保、住建、水利、农牧等部门的生态保护管理职责划归三江源国家公园管理局，实现“一件事由一个部门来管”的目标。

经过五年多的试点探索和一年多的建设实践，三江源国家公园在坚持生态保护第一的前提下，实现了生态保护、绿色发展和民生改善三者的有机统一，走出了一条中国特色国家公园的建设与管理之路。

三江源国家公园管理局局长王湘国介绍，体制试点以来累计投入67亿元，先后实施了一系列园区基础设施建设项目和生态保护修复项目。2022年又投资近3.2亿元，实施了一系列生态保护修复项目。

实施黑土滩治理、退化草原补播、封沙育草、湿地保护等生态治理工程，实现增草、增绿、增水；

园区内48宗矿业权全部退出，实施生态修复工程，抚平生态疮疤，彻底解决生态环境的历史欠账……

国家发改委生态成效阶段性综合评估报告显示：三江源区主要保护对象都得到了更好的保护和修复，生态环境质量得以提升，生态安全屏障进一步筑牢。

尼玛扎西，是青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖乡卓让村牧民，家住“黄河源头姊妹湖”扎陵湖北岸。这里位于三江源国家公园黄河源园区核心区。

作为三江源国家公园的一名生态管护员，尼玛扎西每天在放牧自家牛羊的同时，也承担捡拾垃圾、巡护湖泊草场、巡查和保护野生动物等职责。

“这些年，扎陵湖的水越来越大了，坐在家里就能望见湖水，藏野驴、藏狐等野生动物越来越多，家乡的风光越来越美了。”尼玛扎西说。

三江源国家公园体制试点涉及4个县17211户牧民家庭。四县过去均是深度贫困地区。2018年起，青海省政府每年拿出3.7亿元，每户安置一名生态管护员，每月收入1800元，仅此一项三江源的民众户均年增收21600元。

和尼玛扎西一样，三江源国家公园数以万计的生态管护员们，作为三江源的世居居民，成为国家公园的“园民”。他们在守护好家园的同时，保护三江源自然生态，实现了生态、生产、生活共赢。

青海省政协副主席、省林草局局长李晓南说，作为第一个国家公园体制试点，三江源国家公园有效保护了“中华水塔”，为我国国家公园建设贡献出“青海方案”“三江源模式”，更让千百年来逐水草而居的牧民们吃上生态饭，真正践行了“绿水青山就是金山银山”的理念。

“人与自然和谐共生”的绿色家园

阿松是玉树藏族自治州杂多县昂赛乡牧民，他常穿一件印有雪豹图案的T恤衫，展示他对雪豹这种神秘“大猫”的喜爱。

在峡谷深处连绵的群山上，阿松布设的红外相机曾在同一点位拍到两种“大猫”——雪豹和金钱豹的影像，让他引以为豪。

“生态好了，我们的日子才会更好。”这是同乡牧民桑周从事自然体验3年多最深刻的感受。

2019年，昂赛乡获得三江源国家公园授权启动自然体验特许经营试点，这是我国首个在国家公园开展的特许经营试点项目，世世代代以放牧为生的桑周家成功申请为接待家庭。他担任本地向导，带领访客欣赏自然景观、观赏野生动物、体验牧区生活……牧民变导游，生活发生了翻天覆地的变化。

接待自然体验者一项主要任务就是拍摄各种野生动物。“以前珍稀动物比较罕见，现在生态好了，雪豹、白唇鹿等野生动物都成了大家镜头里的常客。”2022年，桑周家接待了3批自然体验者，增收1万多元。

青海省委党校教授马洪波说，“国家公园”这一概念与中国国情有机结合，焕发出了勃勃生机。广大群众在生态保护中有了获得感、幸福感，在生态保护中过上了更加美好的生活。

浩瀚雪域，群山逶迤，鹰击长空，河湖纵横……

监测显示，近年来，青海向下游输送水量呈增多趋势，而且量足质优。

2023年青海省政府工作报告显示，青海已成为全国唯一河流国考断面优良水质比例达到100%的省份，空气质量优良天数比例达到96%以上，森林覆盖率达7.5%，草原综合植被盖度达57.9%。

过去难得一见的雪豹、金钱豹、欧亚水獭频频亮相，白唇鹿、野牦牛、藏野驴在江河源头撒欢，猎隼、黑颈鹤、斑头雁、兔狲、藏狐等精灵在草原争相出镜……

如今的三江源，人与自然和谐共生，“中华水塔”坚固丰沛，呈现出一幅山清水秀、万物争荣的壮美画卷。 （记者吕雪莉、柳泽兴）

新华社西宁2月8日电

(责编：王震、陈键)
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