许缘、邓仙来

美国商务部7日发布的数据显示，2022年美国和中国货物贸易总额达6906亿美元，创历史新高。国际观察人士认为，尽管美国政府对中国输美商品加征关税，少数美国政客鼓吹中美经济“全面脱钩”，但中美两国经贸往来仍然密切，美国企业和消费者仍高度青睐中国商品，用实际行动对“脱钩论”说不。

数据显示，按美国商务部统计，2022年美国对华货物出口额增加24亿美元至1538亿美元；进口额增加318亿美元至5368亿美元。去年全年美中货物贸易总额超过2018年的6615亿美元，创下历史新高。

经贸合作是中美关系的“压舱石”和“推进器”，但是近年来美国政府以“战略竞争”定义中美关系，对华采取一系列贸易限制措施和保护主义做法，损害了两国企业和民众的利益。2018年，时任美国总统特朗普单方面挑起对华贸易战，对超过3000亿美元中国输美商品加征高额关税。现任总统拜登自上台以来基本延续特朗普政府的对华经贸政策，并未采取实质性解冻措施。

美国《政治报》撰文认为，考虑到美国多年来对中国输美商品加征关税以及美国政府以“国家安全”为由阻断中美技术交流等行为，2022年美中双边货物贸易数据“令人惊讶”。这充分证明，尽管“脱钩论”在美国甚嚣尘上，但美中两国经贸关系仍然紧密相连。

美国亚洲协会政策研究所副所长温迪·卡特勒认为，美中双边货物贸易额创新高凸显美中经贸关系“仍然牢固”。

美国前财政部长保尔森日前在美国《外交事务》杂志上撰文指出，美国对华政策不奏效，美中经济“脱钩”存在多重风险。他表示，美国政府推行对华全面对抗政策将本国企业置于劣势地位，限制了美国企业商业化创新的能力。虽然美国企图拉拢盟友在经贸和技术领域围堵中国，但许多国家并没有寻求与中国“脱钩”。随着中国优化调整防疫政策，美国的企图更不可能成功。

保尔森说，美国当前贸易政策涉嫌保护主义。“一个不变的事实是，如果没有稳定的美中关系来保证两国在共同利益上的合作，世界将变得危险和不那么繁荣。”

美国企业界和经济学家普遍对美国少数政客所谓美中“脱钩”论调持反对态度，认为美中之间的贸易高度互补，高度互惠，美国经济、企业和消费者都是受益者。他们强调指出，强劲的美中经贸数据代表着美国消费者和企业对中国商品和市场的主动选择，这种强大而紧密的经贸联系不会让“脱钩论”得逞。

美国贸易代表办公室前首席经济学家埃德·格雷瑟指出，虽然美国对华加征关税政策对双边贸易流动有影响，但消费者和企业的行为比政治决策更具有影响力。

据美中贸易全国委员会的统计，美国全部50个州均对华出口商品和服务，这使得近百万个美国就业岗位受益，对华出口大豆、玉米、高粱、牛肉、猪肉的州受益明显。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦接受新华社记者采访时表示，消费品、粮食和农业、能源、旅游等美国各行业企业都对继续开拓中国市场充满期待。“全面脱钩将令两国经济付出高昂代价，绝非明智之举。”他说，保持经贸往来才有益于美中两国人民。

美国玉米加工协会总裁兼首席执行官约翰·博德认为，与中国“脱钩”将是“可怕的错误”，两国有必要以战略眼光管理好双边经贸关系。

美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心高级研究员杜大伟表示，少数美国政客所鼓吹的对华“脱钩论”将“对美国人的生活水平产生重大负面影响”，“不管他们（政客）说了什么，美国不会走这条路”。

欧亚集团高级分析师艾莉·怀恩认为，美中“脱钩”难以实现，美中两国不可能完全切断双边经贸联系。

新华社华盛顿2月7日电

(责编：王震、陈键)

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