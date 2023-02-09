陈斯

原标题：电竞酒店开始“内卷”？预计年内突破两万家

随着电竞概念在国内逐渐火爆，“玩游戏”成了大部分90后、00后的重要社交方式。疫情期间少有的发展向好的电竞酒店，市场规模出现两倍增长，迅速形成了“内卷”形势。

在短短两年的时间里，电竞酒店的市场得以两倍增长。中国旅游饭店业协会与同程旅行联合发布的《2022电竞酒店市场研究报告》显示，国内电竞酒店市场在近两年内保持平稳增长势头，全国电竞酒店数量预计到2023年将突破两万家，专门的电竞酒店和普通电竞酒店(提供电竞主题房型的普通酒店)是当前国内电竞酒店市场的主要业态。

成都、重庆、长沙、武汉、合肥、温州、广州、西安、南昌、杭州等地的电竞酒店消费较为活跃。电竞酒店的核心客群以90后、95后等“网生一代”为主，男性用户占比近九成。平均房价方面，67.4%电竞酒店的平均价格在每间250元以下。

近年来，除了一批创业者将电竞酒店视为蓝海市场纷纷入局之外，互联网巨头也竞相下场。2021年，香格里拉集团就曾发布与腾讯游戏、腾讯电竞联合定制的游戏电竞主题房，将《天天爱消除》《欢乐斗地主》等游戏IP元素融入酒店场景；与此同时，京东结合俱乐部创立“京东电竞酒店”品牌，同程艺龙对爱电竞酒店进行战略投资等。

2022年，电竞酒店热度不减，内卷加剧。9月，由腾讯电竞打造的首个虚拟人主理电竞酒店品牌“竞鹅酒店”在杭州开业；盛天网络与美团酒店签署战略合作，围绕电竞赛事以及电竞酒店业务展开深度合作；12月，厦门PK电竞酒店获得500万元融资。

据分析，目前，电竞酒店在业态创新、用户体验创新等方面呈现出不少新亮点，未来还将创造出更加丰富的消费场景。例如，电竞酒店+密室逃脱，电竞酒店+剧本杀+外卖，电竞酒店+游戏IP等。

不过，需要关注的是，因电竞酒店兼具上网和住宿两种功能，各自对应的行业有不同的监管规定，但我国法律尚未明确电竞酒店的营业性质，导致监管出现真空地带。面临未成年人时，社会保护和网络保护问题尤为突出。目前，已有城市就电竞酒店违规接纳未成年人设定处罚权启动立法，并有多个城市加大执法检查力度，要求电竞酒店经营管理者严格落实各项安全管理制度，杜绝未成年人上网现象。

(责编：申佳平、陈键)

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