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打着“纳米”旗号的日用品，是智商税吗

裴宸纬
2023年02月09日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：打着“纳米”旗号的日用品，是智商税吗

　　近日，记者在某电商平台上发现，纳米雾化消毒器、纳米枕头、纳米不粘锅等“纳米系”产品销量激增。一些商家宣称，这些商品在制造过程中运用了纳米技术，具有同类商品不具备的特点。

　　那么，什么是纳米技术？日常生活中，哪些商品运用到了纳米技术？就此科技日报记者采访了北京理工大学化学与化工学院院长、教授张加涛。

　　1纳米相当于10个氢原子排在一起的长度

　　和米、分米、厘米等长度单位一样，纳米也是一种长度单位，只不过它更小。1纳米等于1米的10亿分之一，大致相当于10个氢原子排列在一起的长度。

　　为什么科学家们痴迷于探索这样的小尺度？

　　张加涛告诉记者，这是因为许多物质在纳米尺度范围会出现很多新奇的物理、化学、生物学特性或医学功能等。

　　比如，金的熔点约为1064摄氏度，但在1到2纳米尺度下，它在室温下就会熔化。另外，一些金属氧化物通常情况下没有磁性，但在20纳米尺度以下就会表现出磁性。

　　“这就叫纳米尺寸效应。随着尺度的变化，物质的属性也会发生改变。”张加涛补充道，一般认为，三维空间内尺寸小于100纳米的材料，就可被称为纳米材料。而纳米材料制备、加工和应用等相关的工艺及方法，则被统称为纳米技术。

　　理性看待纳米技术及相关商品

　　那么，我们日常生活中见到的纳米枕头、纳米不粘锅等产品，是否真的运用到了纳米技术呢？

　　生活中，人们最常见到的纳米产品，可能就是纳米不粘锅了，它利用了纳米材料的表面效应。

　　表面效应是纳米材料的四大效应之一。它是指当固体物质尺寸缩小到纳米量级时，纳米粒子的表面原子数与总原子数之比，随纳米粒径的变小而急剧增大，进而导致物质的物理、化学性质发生改变。利用这个特性，科学家们可以制作出超疏水、超疏油材料，这些材料能够被用于不粘锅制造。

　　随着生活节奏的加快、人们工作压力的增加，颈椎疼痛成了困扰现代人的一大症状。一些商家借机推出了纳米枕头，声称将含有多种珍稀微量元素的天然矿石加工到纳米级别，并将它们与其他织物一同纺织制成枕头，使用该产品可以缓解脑供血不足等不适。

　　不过，事实果真如此吗？

　　“从技术的角度讲，这是可行的。”张加涛说，“但其是否发挥出广告中宣称的作用，则取决于纳米材料在其中的数量和质量等多种因素。”

　　张加涛总结道，纳米技术不应该被神秘化。纳米尺寸效应是一些材料到达一定小的尺度后固有的性质，并不是什么“玄学”。

　　“消费者要理性地看待纳米技术和这些宣称运用了纳米技术的商品。纳米技术是以功能为导向的，目的在于利国利民。因此，商品好用才是王道。”张加涛表示。

　　纳米技术已走入寻常百姓家

　　听上去“高大上”的纳米技术，其实早已出现在我们的生活中。

　　张加涛介绍，很多缓释胶囊就运用到了纳米技术。这些胶囊里的药物被包裹在纳米材料中，其进入人体后可以缓慢释放，以达到更好的治疗效果。一些衬衣、领带、洗衣机等也运用到了纳米技术，如通过在其表面涂上纳米涂层就可以达到抗菌、自清洁的效果。

　　除此之外，纳米技术还被广泛应用于电子科技领域。比如，现在智能手机在重量不变、甚至减轻的情况下，实现了存储容量、电池续航能力的提升，这里面就有纳米技术的功劳。

　　“看似‘高高在上’的纳米技术其实已经进入寻常百姓家，给老百姓的生活带来了极大的便利。”张加涛总结道。

(责编：申佳平、陈键)
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