王志远

原标题：2023车市预测：释放消费活力 继续温和增长

近日，中国汽车工业协会总结了2022年中国汽车市场整体情况，并给出了2023年汽车市场产销量的预测。据统计，2022年汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。

“2022年，尽管受诸多不利因素冲击，但在一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，为稳定工业发展贡献了重要力量。”近日，在中国汽车工业协会月度信息发布会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华总结了2022年中国汽车市场整体情况，并给出了2023年汽车市场产销量的预测。

据统计，2022年汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中，乘用车实现较快增长，为全年小幅增长贡献了重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。

新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自2022年8月以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。

中国汽车工业协会预计，2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。

传统燃油车高端化，新能源车全面化

纵观2022年全年汽车销量情况，1月-2月开局良好，产销量稳定增长；3月-5月吉林、上海产销受阻，以及受部分地区汽车产业链冲击，汽车产销量出现断崖式下降；6月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速。

进入四季度，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销量增速回落。12月，汽车产销量分别完成238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比分别下降18.2%和8.4%。

作为汽车市场的主力军，乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下，加上新能源汽车持续保持高速增长，汽车出口势头良好，实现了快速发展。2022年，乘用车产销量分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；商用车产销量分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%。

在国内强大的消费市场促进下，我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，其中乘用车市场已连续8年超过2000万辆。自2020年以来，我国汽车市场实现连续正增长，呈现“传统燃油车高端化，新能源车全面化”的发展特征。

陈士华告诉记者，目前乘用车销量及涨幅均主要集中在A级，累计销量238.6万辆，同比增长1.4倍。其中，传统能源乘用车累计销量968.8万辆，同比下降7.9%。从同比增速看，A00级、A0级燃油车呈现快速萎缩的发展特征，B级燃油车是唯一实现正增长的市场，同比增长4.3%。新能源乘用车各级别同比均呈现正增长，表现出各级别市场均衡发展的良好态势。

值得一提的是，我国新能源汽车近两年来高速发展，已连续8年位居全球第一。陈士华表示，在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。

值得注意的是，由于2022年12月的回补效应提前透支了部分需求，2023年一季度终端市场压力较大，销量可能会出现明显下降。并且，由于我国汽车产业正处于转型升级关键窗口期，消费市场的平稳健康对推动产业高质量发展至关重要。

陈士华表示：“我们建议2023年传统燃油车购置税优惠政策及地方相关促消费政策等能够继续延续，深入挖掘并进一步释放汽车消费潜力，带动产业发展，助力经济平稳运行。”

车市处于短期调整尾声，未来将保持温和增长

对于2023年的中国汽车市场走势，中国汽车工业协会副总工程师徐海东表示，预计中国汽车市场总销量为2760万辆，同比增长3%。其中，国内乘用车累计销量预计为2380万辆，同比增长1.3%；商用车累计销量预计为380万辆，同比增长15%；新能源汽车累计销量预计为900万辆，同比增长35%。

徐海东认为，2023年汽车市场发展将有6个有利因素和6个不利因素。

有利因素方面，一是宏观经济适度恢复。

二是宏观政策支持汽车消费。稳增长、扩大内需、地方补贴政策等带动底层消费复苏，推动汽车消费。

三是疫情防控放开有利经济恢复。国内疫情管控放松，有利市场主体发展，推动底层就业收入增加，支撑汽车消费。

四是海外需求及新能源出口继续发展。全球汽车市场继续回暖，中国品牌继续国际化发展，新能源汽车出口带动作用明显。

五是芯片供应逐渐恢复。芯片供应短缺在2023年将有较大缓解。

六是商用车需求触底反弹。随着经济复苏，商用车需求将逐渐升温。

不利因素方面，一是宏观经济恢复相对乏力。

二是消费信心恢复缓慢。房地产投资下降，互联网、民营企业发展放缓，市场主体受损严重，对消费信心带来较大冲击。

三是新冠疫情的不确定性，对汽车行业复苏或仍有一定影响。

四是芯片供应紧张仍将持续。高端、高算力芯片仍然紧缺，芯片分配对车企产生影响。

五是地方政府支持力度或下降。部分地方政府因财政原因，对汽车消费支持的力度可能下降。

六是消费透支影响。2022年购置税优惠政策引发部分消费提前释放，2022年底经销商库存较高，2023年存在去库存压力。

针对明年新能源车市场走向，中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬认为，2023年中国本土市场的新能源汽车增速很可能会下降，随之而来的，就是电池供应过剩。与此同时，中国汽车工业协会数据显示，2022年12月厂商库存104.5万辆，同比增长23.7%。2023年市场需要优先消化终端的库存车，这对整个新能源车市场来说是不小的压力。

虽然2022年我国汽车市场出现了波动，但从长期发展来看，当前我国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，新车销售由增量市场逐步转向存量市场。徐海东认为：“中国汽车工业产销目前已处于短期调整的尾声，未来将保持温和的增长态势。”

“我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，2023年的汽车市场发展将会稳中向好。”陈士华表示。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经